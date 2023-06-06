إطلالات جمالية ملفتة من وحي رابعة الزيات لحفلات الصيف

الإعلامية اللبنانية المبدعة رابعة الزيات التي تطل علينا في برنامج "شو القصة" تتميز بشكل دائم بإطلالات أنيقة تتسم بالبساطة والفخامة وبلمسة كلاسيكية، رابعة الزيات التي تتميز بالجمال الهادئ والأناقة الراقية تعرف كيف تختار ما يلائمها جسمها.

تابعي معنا صور إطلالات عصرية لحفلات الصيف من وحي رابعة الزيات كي تتألقي بها هذا الصيف.

رابعة الزيات

رابعة الزيات هي إعلامية لبنانية وهي مقدمة برنامج "شو القصة" على تلفزيون لنا منذ عام 2020، وبدات الإعلامية اللبنانية مسيرتها الإعلامية عام 2002 من خلال قناة NBN.

وفي عام 2014 انتقلت رابعة الزيات إلى قناة الجديد لتقدم عدداً من البرامج هي "بعدنا مع رابعة" وفي عام 2017 قدمت برنامج "أحلى ناس"، وفي عام 2018 قدمت برنامج "قصة حلم" وفي عام 2019 قدمت برنامج "حكايتي".

الصور من الحساب الرسمي لرابعة الزيات على "انستغرام".