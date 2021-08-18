هانده أرتشل Hande Erçel‏ من مواليد 24 نوفمبر 1993 هي ممثلة وعارضة أزياء تركية. اشتهرت بدور سيلين في مسلسل بنات الشمس (Güneşin Kızları) وكذلك بدور حياة في المسلسل التركي الحب لا يفهم من الكلام (Aşk Laftan Anlamaz). وكذلك بدور هازالفي المسلسل التركي اللؤلؤة السوداء ايضا دور موجدة في مسلسل حلقة. وفي 2012 انضمت إلى ملكة جمال أذربيجان وحصلت على المركز الأول.

تعتبر من الممثلات الأكثر جمال وشهرة وشعبية في عام 2016، والأكثر متابعة في الانستجرام في تركيا. وفي مارس 2017 أصبحت هانده سفير ماركة ديفاكتو مع المُمثل أراس بولوت إينيملي.

تدرس هانده الفنون التركية التقليدية في جامعة معمار سنان للفنون الجميلة. أُختها هي الممثلة التركية الناشئة غمزة أرتشل (مواليد 17 مارس 1992).

أعمالها

المدرسة المجنونة بدور (مريم)

طائر النمنمة بدور (زاهدة)

شجرة الحياة بدور (سَلَن كاراهانلي)

بنات الشمس بدور (سَلين يلماز) - (2015-2016)

الحب لا يفهم من الكلام بدور (حياة أوزون) - (2016-2017)

اللؤلؤة السوداء بدور (هازال سانجاك/توبراك) - (2017-2018)

حلقة بدور (مُجده آكاي) - (2019)

عزيزة بدور (عزيزة) - (2019- )

أنت اطرق بابي بدور (أيدا يلديز، يلدرم) - (2020)

"موقع البوابة" يقدم لكم إطلالات مميزة للممثلة التركية هاندة إرتشل من موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"

صدمت الممثلة التركية هاندا ارتشيل (Hande Erçel) متابعيها بنشرها صورة جريئة من حفل عيد ميلاد صديقها سرحات خلال إجازتهم الساحلية في مدينة بودروم.

واختارت هاندا ارتشيل (Hande Erçel) إطلالة مُثيرة للغاية مُرتدية مايوه أحمر من قطعة واحدة جاء تصميمه غريبًا نوعًا ما، فمن إحدى الجهات جاء بكم طويل، بينما الجهة الثانية جاء على شكل قطعة قماش صغيرة التفت حول صدرها، ونسَّقته بهوت شورت دنيم مُثير.

ولم تكن إطلالتها الشيء الوحيد الذي أثار الجدل، بل طريقتها في التقاط الصور، حيث فتحت أزرار وسحاب الشورت وتمايلت بإثارة.

وقد حصدت الصورة في أقل من 24 ساعة أكثر من 2.5 مليون إعجاب وآلاف التعليقات التي تشيد بجمالها من جهة وتنتقدها من جهة أخرى.

يذكر أنه تم تصوير آخر حلقات الموسم الثاني من مسلسل "أنت أطرق بابي" وهي الحلقة 49 و50 و51 و52 وستعرض جميعها كل يوم أربعاء، وقد نشرت صورة جماعية لطاقم العمل كاملًا بعد إقامتهم حفل وداع.