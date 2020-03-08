إطلالة لافتة لـ مقدمة البرامج "أنابيلا هلال" بفستان نحاسي طويل

أشعلت مقدمة البرامج اللبنانية أنابيلا هلال أجواء الحلقة الأخيرة من ذا فويس كيدز The Voice Kids بأناقة فستانها النحاسي الطويل واللامع.
وتألقت هلال بفستان بتصميم One Shoulder لامع من اللون النحاسي، فسحرت العيون بأناقتها خاصة وأن الموديل جاء ضيقاً فأبرز جمال قوامها الممشوق.
Here’s my style for the final show tonight! I’m so excited what about you? Which team do you think will win? Stay tuned! ⭐️ Hair: @georgesmattarofficial Makeup: @may.kassis Styling: @carlatayar Photo credit: @lea.khneisser #BassamSoutouJewelry #AnnabellaHilal #Chic #Masterpiece #Luxury #TheVoiceKids
واعتمدت هلال على تسريحة شعر ناعمة وبسيطة وذلك من خلال رفع نصف الشعر لأعلى مع انسدال الخصلات بنعومة على ظهرها، مع إبراز جمالها الأوروبي بواسطة مكياج ترابي ساحر.
Wearing @bassamsoutoujewelry is a way to express the woman you are without saying a word. Thank you @bassamsoutoujewelry for making me look special with your beautiful and inspiring jewelry. 💎 Hair: @georgesmattarofficial Makeup: @may.kassis Styling: @carlatayar Photo credit: @lea.khneisser #BassamSoutouJewelry #AnnabellaHilal #Chic #Masterpiece #Luxury #TheVoiceKids
والجدير بالذكر، أنّ الطفل الذي حمل اللقب للموسم الحالي هو "محمد إسلام" من سوريا والذي إنضم لفريق نانسي عجرم بعد إختياره لها في مرحلة الصوت وبس بعدما أبهر المدربين بغناء موال "ريم على القاع" وأغنية حب إيه ونال من خلال أداءه لفة ثلاثية من اللجنة المكونة من "نانسي عجرم، عاصي الحلاني، ومحمد حماقي".
شاهدي إطلالة أنابيلا هلال بالفستان النحاسي اللامع، ما رأيك بها؟
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