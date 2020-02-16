صور نانسي عجرم بالشورت القصير في "ذا فويس كيدز" 

تألقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم في الحلقة الأولى من مرحلة المواجهة من برنامج "ذا فويس كيدز"The Voice Kids بشورت عالي الخصر قصير باللون الأبيض مع قميص ناعم التصميم من ذات اللون يعتمد على الزم دون أزرار، ونسقت معهما حذاء كاحل من نفس اللون الناصع، حيث تميزت إطلالتها بالبساطة والأناقة.

وأكملت عجرم جمال إطلالتها بتسريحة شعرها من التموجات الناعمة حيث تركته منسدل على كتفيها بنعومة، لتظهر الخصلات الشقراء بوضوح مع مكياج ترابي بارز لجمال عينيها، وارتدت أيضاً سلاسل باللون الأسود عصرية التصميم.

والجدير بالذكر أن ليلة الأمس كانت الحلقة الأولى من مرحلة المواجهة، والتي يقوم فيها كل حكم باختيار متسابق واحد من ثلاثة متسابقين للوصول إلى نهائيات الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز" The Voice Kids.

بدت إطلالة عجرم ليلة الأمس غاية في البساطة والرقي من الشعر للفستان والمكياج، وتناسبت نعومة الإطلالة مع أجواء البرنامج الطفولية، ما رأيك بهذه الإطلالة، هل أعجبتكم؟

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