إعتام عدسة العين اكتشافه وأعراضه وعلاجه إعتام عدسة العين هو ضبابية في العدسة في العين ، مما يؤدي إلى ضعف الرؤية. بينما يتطور تدريجيًا ، يمكن أن يؤثر على عين واحدة أو كلتا العينين.

في علم التشريح ، تقع العدسة خلف القزحية ، الجزء الملون من العين. هذه العدسة مسؤولة عن تركيز الضوء الذي يمر إلى العين ، مما يعطي صورًا واضحة وحادة على شبكية العين ، الغشاء الحساس للضوء الموجود على الجزء الخلفي من جدار مقلة العين الذي يعمل مثل فيلم الكاميرا. تصبح العدسات أكثر سمكًا وأقل مرونة وأقل شفافية مع تقدم العمر. نتيجة لذلك ، تتفكك الأنسجة في العدسة وتتجمع معًا ، مما يؤدي إلى تعتيم مناطق صغيرة داخل العدسة. مع تقدم إعتام عدسة العين ، يصبح التعتيم أثقل ، وينطوي على جزء أكبر من العدسة.

وفقًا للمعهد الوطني للعيون ترتبط معظم حالات إعتام عدسة العين بالعمر وتكون شائعة جدًا عند كبار السن. في الواقع ، أكثر من 50 في المائة من جميع الأمريكيين إما لديهم إعتام عدسة العين أو خضعوا لجراحة الساد في سن الثمانين.

إعتام عدسة العين اكتشافه وأعراضه وعلاجه

العلامات والأعراض الشائعة لإعتام عدسة العين:

رؤية ضبابية أو خافتة أو غير واضحة رؤية "هالات" حول الأضواء صعوبة تدريجية في الرؤية ليلًا تلاشي الألوان أو اصفرارها حساسية للضوء والوهج رؤية مضاعفة في عين واحدة تغييرات متكررة في النظارات الطبية أو وصفة العدسات اللاصقة

اكتشاف إعتام عدسة العين

وفقًا للمعهد الوطني للعيون يمكن اكتشاف إعتام عدسة العين من خلال فحص شامل للعين، تشمل هذه الاختبارات اختبار حدة البصر وفحص العين الموسع وقياس التوتر.

يتم إجراء اختبار حدة البصر باستخدام مخطط العين ، مثل مخطط سنيلين ، الذي يقيس مدى جودة الرؤية على مسافات مختلفة. من ناحية أخرى ، يتضمن فحص العين الموسع وضع قطرات في العين لتوسيع البؤبؤ. يستخدم أخصائي العيون عدسة مكبرة خاصة لفحص شبكية العين ، وكذلك العصب البصري ، بحثًا عن مؤشرات محتملة لتلف العين أو مشاكل أخرى في العين. قد تظل الرؤية عن قرب لكلتا العينين ضبابية لعدة ساعات بعد الاختبار. وفي الوقت نفسه ، يتضمن قياس التوتر قياس ضغط العين ، والذي يمكن تحديده إما باستخدام أداة أو قطرات مخدرة يتم تطبيقها على العينين. في حين أن الاختبارات المذكورة أعلاه قد تكون كافية لاكتشاف إعتام عدسة العين ، قد يقوم اختصاصي العناية بالعيون أيضًا بإجراء اختبارات أخرى لمزيد من تقييم صحة عين المريض.

علامات إعتام عدسة العين

تظهر هذه العلامات في وقت مبكر لدى الأشخاص الذين يتعرضون لأشعة الشمس ، والذين يتناولون بعض الأدوية ، والذين يعانون من حالات طبية معينة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري. يمكن أن يلعب التدخين أيضًا دورًا في الإصابة بإعتام عدسة العين. لهذه الأسباب ، اقترح ريتشارد غانس، من عيادة كليفلاند أن هناك أشياء يمكن القيام بها لمنع أو تأخير تقدم إعتام عدسة العين. وفقا له ، فإن ارتداء النظارات الشمسية وقبعة ذات حافة كبيرة تحجب الضوء فوق البنفسجي عن البؤبؤ أمر مهم. وأضاف أن الأبحاث أظهرت أيضًا أن تناول الخضار الورقية وغيرها من الأطعمة المضادة للأكسدة يساعد أيضًا في تقليل احتمالية الإصابة بإعتام عدسة العين لاحقاً.

يصبح إعتام عدسة العين أيضًا مشكلة رئيسية عندما يبدأ في التدخل في أنشطة حياة الشخص اليومية ؛ في هذه الحالة ، يمكن إزالة إعتام عدسة العين جراحيًا. وفقًا لمايو كلينك ، تتضمن الجراحة إزالة العدسة الضبابية واستبدالها بعدسة اصطناعية شفافة تسمى العدسة داخل مقلة العين. يتم وضع العدسة الجديدة في نفس مكان العدسة الطبيعية لتصبح جزءًا دائمًا من العين.

علاج إعتام عدسة العين

وفقًا لغانس ، جراحة إعتام عدسة العين ناجحة جدًا وآمنة للغاية ، ولكن الآن هناك تقنيات جديدة متاحة للناس توفر فرصًا أكبر لاستعادة الرؤية من خلال جراحة الساد. وأوضح أيضًا أنه إلى جانب إعتام عدسة العين ، يمكن تصحيح اضطرابات العين الأخرى، مثل اللابؤرية، باستخدام الليزر الموجه بالكمبيوتر. وأضاف الطبيب أن الجراحة يمكن أن تستغرق عشر دقائق ، وتستغرق عملية الشفاء مدة قصيرة تصل إلى دقيقة واحدة في اليوم أو يومين.

بشكل عام ، إذا لاحظ المرء أي تغيرات مفاجئة في الرؤية مثل الرؤية المزدوجة أو عدم وضوح الرؤية ، فيجب إجراء استشارة طبية.

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