جربي هذه الوصفات للبشرة الحساسة‎

للسيدات صاحبات البشرة الحساسة إليكِ أفضل الخلطات الطبيعية التجميلية ذات النتائج المذهلة والفورية:

1- خلطة الشوفان واللبن الطبيعي ومسحوق اللوز

يساعد اللبن على تفتيح لون البشرة، كما أنّ للشوفان ومسحوق اللوز فوائد عديدة، كونهما غنيّين بالفيتامينات ومضادات الأكسدة. ولتحضير القناع، اخلطي مقدار ملعقة كبيرة من الشوفان المجروش مع المقدار نفسه من اللوز المطحون، وأضيفي إليهما ملعقة كبيرة من اللبن الطبيعي وقطرات معدودة من زيت الزيتون، وملعقة صغيرة من العسل النقي، واخلطي المكونات جيدًا للحصول على خليط متجانس، ثم وزعيه على كامل البشرة ومدّيه إلى أسفل الرقبة واتركيه حوالى 20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء البارد، واستمري على هذه الوصفة بشكل يومي لمدة أسبوع إلى 10 أيام للحصول على نتائج فورية مذهلة.

2- خلطة الموز والخيار

يعدّ الموز غني بالمعادن المهمّة للبشرة، فهو يحتوي على البوتاسيوم والمغنيزيوم، كما أنّ الخيار يحتوي على الكبريت الذي يعزز من نضارة البشرة وطراوتها طبيعيًّا، ويجدد خلايا البشرة ويعزز من تفتيحها وتخلصها من كل الشوائب العالقة على السطح وفي الأعماق.

فقط اهرسي نصف حبة موز واخلطيها مع لب نصف حبة خيار متوسطة، واستعيني بفرشاة نظيفة خاصة بالبشرة لأجل توزيع ومدّ القناع على كامل البشرة. اُتركي القناع لمدة 10 إلى 15 دقيقة ثم اشطفي وجهكِ بالماء البارد للحصول على نتائج مميزة ولافتة، وكرري الوصفة بشكل يومي لتعزيز نضارة وإشراقة بشرتكِ الحساسة.

3- خلطة الكركم وقشر البرتقال والحليب

استعملي قشر البرتقال المجفف والعضوي الغني بالزيوت الطبيعية وفيتامين E ومادة الليمونين، التي تعمل بشكل أساسي على تفتيح لون بشرتك وتعزيز نضارتها وتنقيتها، كما أنّ الحليب بمكوناته الطبيعية المهمة، يعطي للبشرة إشراقة لافتة وحيوية بعيدًا عن المظهر الشاحب والمتعب . وما عليكِ سوى خلط ملعقة كبيرة من قشر البرتقال الجاف والمطحون، مع ملعقة من الكركم و3 ملاعق صغيرة من الحليب كامل الدسم، واخلطي المكونات جيدًا، ثم وزعيها على البشرة واتركيها تجفّ بشكل طبيعي، ثم اغسلي وجهكِ بالماء البارد لتعزيز بياض بشرتكِ الحساسة طبيعيًّا من دون التخوف من أيّ تهيجات أو أعراض أخرى.