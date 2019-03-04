من فوائد عمل المرأة توسعة لآفاق المرأة، وتقوية لشخصيتها، وتطوير وبناء لنفسها وذاتها

مع تطوّر الحياة وانفتاح المجالات أمام الإنسان وزيادة تكاليف المعيشة اندمجت المرأة في سوق العمل إلى جانب الرجل وأصبحت تتحمّل العبء المادي تجاه أسرتها وزوجها كما أنّها اكتشفت العديد من مهاراتها وقدراتها الإنتاجيّة.

المرأة لها عمل أساسي؛ وهو تربية النشء، والقيام بشؤون الأسرة رعاية وتربية، ولربما يحتاج منها هذا إلى جهودٍ عظيمة، ومع ذلك هناك أعمال لا بد للمرأة متزوجة كانت أم غير متزوجة من القيام بها، بما يحقق المصلحة والتخصصية في العمل، وبما يضفي ستراً عالياً من الأخلاق والآداب في نسيج المجتمع.

وفي هذا المقال نقدم لكم إيجابيات وسلبيات عمل المرأة خارج المنزل:

إيجابيات عمل المرأة خارج المنزل:

- الاستفادة من طاقات المرأة العظيمة التي لا يمكن أن تستغل بالشكل الصحيح في حال عدم عملها خارج المنزل فهي نصف المجتمع بما تقوم به من دور عظيم في التربية والرعاية الأسريَّة، وببعض الأعمال التي تستلزم عملها فيها.

- قيمة اقتصاديَّة عظيمة للأسرة والمجتمع على حدٍ سواء.

- توسعة لآفاق المرأة، وتقوية لشخصيتها، وتطوير وبناء لنفسها وذاتها.

- طمأنينة وراحة للمرأة، وشعور بالثقة بنفسها وقدراته.

أما سلبيات عمل المرأة خارج المنزل:

عندما لا تلتزم المرأة بالضوابط الشرعيَّة في عملها، ومتى كان عملها فيه اختلاط بالرجال، ومتى توفر البديل لعمل المرأة من الرجال، ولا سيّما ونحن نعيش في عصر يتسم بالانفتاح وسهولة التواصل في ظل الإنترنت، وما ينتج عن ذلك من مغريات وسلبيات شتى.

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