أكثر 4 أبراج تضخ بالأنوثة والجاذبية!

المرأة السرطان هي خلاصة الأنوثة الحقيقية

يتحكم موقع الأبراج الفلكي ويؤثر بشكل كبير في تحديد ملامح شخصية كل برج منها وطباعه. وكما ذكرنا في سياق سابق إنّ الأبراج تصنّف من حيث قوتها، جاذبيتها، كرمها وحظها.

لهذه الأخيرة تصنيف من نوع آخر أيضًا، وبخاصة لدى النساء، فبعضهنّ يتمتّعن بأنوثة تفوق أنوثة أقرانهنّ وللأبراج تأثير كبير في ذلك. لذلك سنعرّفك على الأبراج الأكثر أنوثة على الإطلاق.



المرأة الحوت

تتصدر المرأة الحوت لائحة الأبراج الأكثر أنوثة، فهي إنسانة رقيقة، هادئة، ناعمة وحالمة إلى أقصى الحدود. هي المرأة ذات البشرة السمراء الوردية والتي تجذب كل من حولها.

تحب انتعال الكعب العالي وتجد الأمان في الرجل القوي والطويل ولكن الحساس في الوقت عينه.



المرأة السرطان

المرأة السرطان هي خلاصة الأنوثة الحقيقية. هي الأنوثة القصوى في نظر الرجل. فهي امرأة فاتنة وغامضة في الوقت عينه. هي امرأة نقية وذكية وتستطيع بسحرها أن تجعل كل الرجال يرغبون في الارتباط بها.



المرأة العقرب

هي أنثى فاتنة كونها أنثى ولدت في برج أنثوي مائي مثلها. تمثل المرأة العقرب الأنوثة القلقة التي لا ترضى بكونها خلقت لتخسر حريتها . هي قوية الإرادة والعزيمة، تعشق التحدي والأمور الصعبة. تتميز أيضًا بإحساسها المرهف وبشفافيتها الكبيرة.



المرأة الثور

المرأة الثور هي بالفعل أنثى بكل ما للكلمة من معنى وتجسد الأنوثة القوية والحازمة في قراراتها. فهي ترابية وتمثل صلابة الأرض. تتميز أنثى الثور بفرحها الدائم وابتسامتها الجذابة

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