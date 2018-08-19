ماذا يقول برجك لك اليوم الإثنين 20 أغسطس/ آب 2018؟

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 20 أغسطس/ آب 2018(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الإثنين 20 أغسطس/ آب 2018؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الإثنين 20 أغسطس/ آب 2018:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، يأتي اليوم مصحوبًا ببعض المشكلات، فسوف تقابل مواقف لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال تغيير رؤيتك للأمور. افصل نفسك عن كل ما هو قديم ومعروف، وتطلع لكل ما هو جديد. توخ الحذر عند لوم الآخرين – فمن الممكن أن تكون قد ارتكبت أخطاءً أيضًا.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، في هذه اللحظة أنت تريد الكثير في نفس الوقت؛ خذ خطوة إلى الوراء، وإلا فإن الأمور سوف تتعقد في العمل. قد يتحول الزملاء بعيدًا عنك. في حياتك الخاصة، قد يفيد أن تمارس بعض ضبط النفس أيضًا، وإلا فسوف يساء فهمك. اقبل آراء شريك حياتك وأصدقائك بهدوء.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، الأمر يزداد صعوبة في العمل، لذلك يجب أن تقبل عروض المساعدة من زملائك حتى يقل جبل العمل الذي يقبع أمامك تدريجيًا إلى أن يصبح مهامًا يمكن التعامل معها.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، إذا كانت الشكوك تساورك مؤخرًا ولا تستطيع الوصول إلى أية قرارات، تستطيع الآن رؤية الأشياء في ضوء أوضح. أنت تشعر بالتوازن الكافي الذي يمكنك من حصاد الخير كنتيجة لأي قرار تتخذه.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، الكثير من الموضوعات في الوقت الحالي لا تسير بالسلاسة التي خططت لها، وربما يجب عليك قبول الأشياء التي لا تستطيع تغييرها. لا تسمح لخيبة أملك أن تمنعك من التقدم، وركز على ما هو آت، وحتى إن استغرق الأمر زمنًا أطول، فسوف تصل إلى هدفك بالإصرار والصبر.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، حالتك البدنية والذهنية في أحسن حال، لذا لديك تأثير إيجابي كبير على الآخرين الذين يلاحظون مدى إيجابيتك ولمعانك بكامل ثقة. سوف تنفـُذ الحماسة التي تغمرك وتتخلل كل من تتعامل معه وتؤثر فيه، فتجدهم خير عون ومساعد لك في تنفيذ وتحقيق أهدافك التي ظننت أنها لن تتحقق.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، الأشخاص في محيط العمل يتعاملون بإيجابية خاصة معك؛ فانتفع من هذه الفترة لمواجهة المشاكل الصعبة مع فريقك وبالتالي الاقتراب أكثر من هدفك. سوف تساعد الديناميكية التي تنمو بين الفريق على الوقوف بصلابة أمام أصعب التحديات والوصول معًاً إلى النجاح.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، لقد اتخذت مسارًا جديدًا وتتقدم بخطوات نوعًا ما متثاقلة في تحقيق طموحاتك، ولذلك ودِّع ماضيك وما يتعلق به ولا تنظر إلى الوراء. احتفظ فقط بالذكريات الجميلة دون التقيد بها وسخَّر تركيزك وطاقتك لما هو في انتظارك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، اذا كنت ترغب في النجاح وفي تحقيق شيء ذو قيمة، فحان الوقت أن تتحالف مع الآخرين، قد يكونوا أقرباء أو أصدقاء أو زملاء في العمل. لا تدع الفرصة تفوتك، فيجب عليك الانتفاع من هذه الفرصة وبذل مجهود.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، استعد لكل ما هو غير متوقع، فالمفاجآت السارة في انتظارك. فوق ذلك، شريك حياتك يحتفظ بشيء خاص لك، ولكن لا تجعل توقعاتك ترتفع أكثر من اللازم، وكن شكورًا على كل ما تتلقاه.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، لا تصاب بخيبة أمل كبيرة مع سير مجريات الأمور اليوم، فعلى الرغم من خططك، فإنك لن تتمكن من إنجاز الكثير. قاوم الرغبة في لوم الآخرين إذا سارت الأمور ضد رغبتك. توقعاتك غير الواقعية قد تصيبك بخيبة الأمل. على أية حال، لا تيأس، ولكن استغل الفرص التي لا تزال معروضة.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، تبدو الأمور في صالحك اليوم، فاستغل الموقف للانتهاء من المشروعات المعطلة ولبدء مشروعات جديدة فور الانتهاء من هذه الخطوة. ثقتك مصدر لإلهام الآخرين، خاصة الذين يعملون معك.

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