ماذا يقول برجك لك اليوم الإثنين 24 كانون الأول/ ديسمبر 2018؟

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 24 كانون الأول/ ديسمبر 2018(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الإثنين 24 كانون الأول/ ديسمبر 2018؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الإثنين 24 كانون الأول/ ديسمبر2018:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

في لمستك دقة، وبخاصة في أعمالك التي تأخذ نجاحاً لافتاً خلال هذا اليوم، وبخاصة في فترة الظهيرة، كما قد يكون لديك بعض الأخبار الجيدة، التي قد تنتظرها منذ فترة، أما في المساء فإن أمورك العاطفية ليست في محلها، وتلاحظ تراجعا ملموسا بينك وبين الحبيب، فمن الأفضل الخروج مع أصدقائك.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

أوضاعك تتجه إلى الأفضل، الحظ يرافقك في كل خطوة تخطوها، ما يجعلك تنجح في أعمالك وتسييرها بكل سهولة، وبخاصة في فترة الظهيرة، حيث تتلقى خبراً يفرحك على الصعيدين العملي والشخصي. في فترة المساء لديك الكثير من المواعيد والدعوات.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

تتفاجأ بخبر في الصباح قد يغير جميع مخططاتك لهذا اليوم، في الظهيرة يعاكسك الحظ في العمل فتضطر إلى استخدام عصبيتك، التأخر في العمل قد يحدث لك اليوم لكثرة الأعمال التي قد تضطر إلى معالجتها في وقت متأخر من فترة ما بعد الظهر.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

لديك الكثير لتفعله، فالأعمال ما تزال تسيطر على اهتماماتك وتفكيرك، فوضعك في العمل لا يبشر بالخير في هذه الأيام، لأنك تلقى ضغطاً من الأشخاص حولك. لذلك كن هادئاً ولا تستعجل فيأي عمل لا تراه مناسباً. أما المساء فقد يحتوي على العديد من البرامج المسلية.

الأسد 23 تموز - 22 آب

تكون الأمور هادئة نسبياً بوجه عام، وبخاصة في فترة الصباح، حيث تشعر بقليل من الملل. وأيضا الكسل يسيطر عليك، ما يجعل الأعمال تتراكم عليك، في الظهيرة يحدث أمامك حوار لن يعجبك، فتضطر إلى فقدان دبلوماسيتك والتعامل مع الأمر بشراسة بعض الشيء.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

الحظ ما يزال إلى جانبك خصوصًا أن القمر ما يزال إلى جانبك ويدعمك بمبارداتك وقراراتك، بعض الأخبار الجيدة قد تلاقيك في فترة ما بعد الظهر. أما المساء فقد يكون جيدا بالنسبة إليك.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

قليل من الابتسام قد يفيدك اليوم يا مولود الميزان، فالمشاكل قد تكون عنوانك اليوم لما قد تواجهه من تعطيلات، ما يدفعك إلى فقدان دبلوماسيتك وإفراغ عصبيتك على الموجودين حولك في فترة ما بعد الظهر، تبدأ بعض الإشاعات بالخروج حولك.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

الأمور جيدة اليوم يا عقرب، لكن عليك استغلال اليوم قبل مجيء الغد بأعمالك المهمة. قد يصلك مبلغ مالي يحسن من وضعك المتدهور عند الظهيرة. أما بالنسبة لوضعك العاطفي فقد يكون لديك بعض الأمور المهمة لتناقش بها حبيبك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

أوضاعك اليوم غير جيدة، وتبدأ بنفسية متراجعة منذ الصباح، النشاط يكون بعيد عنك من كثرة الأعمال التي تنجزها، وبخاصة في فترة الظهر، التي تشهد تطورات بالغة الأهمية على الصعيد العملي.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

خذ وأعط في الكلام والأمور، ولا تجعل تقاليدك وعاداتك تحكمان عليك، النقاش مهم في العمل فلا تجعل العناد والديكتاتورية يجعلان بينك وبين الآخرين عائقاً. المساء يكون جيداً بالنسبة لك، وبخاصة أنك تكون في أبهى طلة لديك، وجاذبيتك تلهب الجنس الآخر.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

ما تركته في الأيام الماضية تعمل على إنهائه اليوم، وبخاصة الأعمال التي ستضغط عليك في العمل أو في البيت، لن تجد الوقت لكي تقوم بأعمالك الخاصة، وزياراتك العائلية في المساء.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

ما تزال الأمور تعاكسك يا مولود الحوت، فحاول السير مع التيار، لأن معاكستك لأي شيء يسبب لك مشاكل كثيرة، وبخاصة في مجال العمل عند وقت الظهيرة التي ستشهد ضغطاً هائلا.

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