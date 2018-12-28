ماذا يقول برجك لك اليوم السبت 29 كانون الأول/ ديسمبر 2018؟

توقعات الأبراج اليوم السبت 29 كانون الأول/ ديسمبر 2018(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا السبت 29 كانون الأول/ ديسمبر 2018؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 29 كانون الأول/ ديسمبر2018:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

تعمل على مراجعة حساباتك في هذا اليوم يا مولود الحمل، فكثير من الأخطاء قد وقعت بها، وحان الوقت لإصلاحها، وبخاصة على صعيد العمل، فقد يطلب رئيسك بعض الإيضاحات منك في فترة الظهيرة. في المساء عليك مراقبة كلامك ولا تتكلم بلهجة الأمر التي قد تؤذي المقربين منك.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

لا تثُر كثيراً يا مولود الثور، فأنت لا تحتمل أي تعليق من أي شخص حولك، وينطلق كلامك كالرشاش من فمك، اهدأ وحاول التركيز على أعمالك التي بدأت تخف. في فترتي ما بعد الظهر والمساء تنشغل بأمورك العائلية وبعض أمورك الشخصية، ما يجعلك تلغي موعداً للخروج مع أصدقائك أو مع من تحب.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

الفترة القاسية مرت لكن لم يبق الكثير سوى هذا الصباح، لذلك عليك تخفيف سرعتك، ولا تتهور في تنفيذ أعمالك وقراراتك. في فترة ما بعد الظهر تبدأ الشعور بالتحسن، لكن ضغط العمل ما يزال مسيطراً عليك، في المساء قد تحدث مناوشة بينك وبين من تحب فاحذر من النتائج، وبخاصة مواليد 21 إلى 30 أيار (مايو).

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

تصحو في الصباح وليس في نيتك ذلك، وقد تشعر بالتشاؤم على ما قدر ما يمر عليك في هذا اليوم، تمر فترة الصباح وحتى فترة الظهر بهدوء، لكن بعد ذلك كأن الحرب قد بدأت فلن يبقى حولك شيء في مكانه، انتبه جيداً إذا كنت محاسباً أو موظفاً في بنك، فالخطأ في فترة ما بعد الظهر قد يكون قاتلا.

الأسد 23 تموز - 22 آب

ما تزال مستمتعاً بالتأثيرات الجميلة التي يمدها لك الفلك مع أنك قد لا تلاحظ ذلك، خفف عصبيتك في الصباح وهدئ أعصابك بفنجان قهوة. أما بعد الظهر، فإنه الوقت المناسب للقيام بالأعمال، وبخاصة إذا كنت من أصحاب الأعمال أو تعمل في المبيعات والتسويق، فإن كلامك يكون مقنعاً لاصطياد السمكة من قعر المحيط.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

تبدأ الأمور بالانكشاف أمام عينيك، لا تلتفت إلى الأمس وانتظر يوماً جيداً بكل ما يحمله من معنى، فالحظ حليفك بالأعمال وتسطع شعبيتك وشخصيتك بين الآخرين، وبخاصة في فترتي ما بعد الظهر والمساء.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

أنت منظم وتشكر نفسك على هذا الترتيب في مواعيدك وأعمالك، لكن هذا لن يدوم طويلاً، فالعاصفة تقترب من منطقتك وقد تطير الأوراق الموجودة على مكتبك في فترة ما بعد الظهر، احذر من مزاجيتك مع الآخرين فهم قد يبتعدون عنك.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

لا تضع الكثير من الفرص يا مولود العقرب، فلن تأتيك هذه الفرص مرة أخرى في هذا الشهر، عليك باستغلال ما يقدمه الفلك لك، وبخاصة على الصعيد العملي، لكن انتبه إلى مصاريفك في المساء، وبخاصة إذا ذهبت للتسوق، الأوضاع العاطفية ممتازة أيضاً وتشعر بالقرب بينكما.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

لا تعبر اليوم بالطريقة الصحيحة عن مكنونات نفسك، وقد ترى هذا جلياً في فترة الصباح، فشعبيتك في انخفاض، وتصل إلى أقصى مستوى لها في فترة ما بعد الظهر، العمل ليس من اهتماماتك وقد تأخذ اليوم كإجازة.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

تخرج من الحفرة يا صديقي الجدي بعد قضائك يومين في الظلمة والضغوطات، تبدأ برؤية النور في فترة الظهيرة وترجع ثقتك إلى نفسك، تسعى إلى الانتهاء من الأعمال المتراكمة بين يديك.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

يوم متعب جداً لمواليد الدلو كافة منذ فترة الظهيرة، حيث تضغط الأعمال بدون سابق إنذار، تشعر ببعض الانزعاج من شيء حدث أمامك، عليك بالابتعاد قليلاً عن كل من حولك، والكلام في وقت الحاجة، فهو ليس يومك المفضل قطعياً واجعل الوساوس تختفي من عقلك في المساء، لأنك تفكر بأمور ليست موجودة.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عليك بالحفاظ على سمعتك يا عزيزي، فالإشاعات قد تطالك اليوم، وتجعلك تشعر بالانزعاج. يوم هادئ بعض الشيء، ما يجعلك تشعر بالملل في فترة ما بعد الظهر، أما في المساء فقد تتلقى دعوة عائلية، أما إذا كنت مهتما بوضعك مع الحبيب، فهو أفضل ما يمكن فاحرص على تدعيم العلاقة بينكما.

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