ماذا يقول برجك لك اليوم الأربعاء 2 يناير/كانون الثاني 2019؟

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 2 يناير/كانون الثاني 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأربعاء 2 يناير/كانون الثاني 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 2 يناير/كانون الثاني 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، عليك الحذر وبخاصة من أصدقائك والمقربين منك، فالخيانة تكون موضوع اليوم، انتبه للعمل فقد تلاقي معارضة كبيرة من زملائك في العمل نفسه يغارون من تقدمك ومن عملك، مما يدفعهم لعمل شيء يضرك.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

لعل وجود القمر في برج الجدي اليوم يعطيك أكثر من فائدة ودفعة إلى الأمام، لكن التهور والشعور بحب رد الصاع صاعين يكون أكثر المؤثرين عليك لهذا اليوم، تشعر بالندم في الكثير من الأحيان على أفعال قد قمت بها، لكن الحظ ينقذك ويجعلك تسمع بعض الأخبار الجيدة في المساء، ما يجعل نهارك ينتهي كما ترغب.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

فرق كبير بين أمس واليوم، مع أن مواليد 18 إلى 22 حزيران (يونيو) ما يزالون يشعرون ببعض التعب، لكن اليوم واعد لكل مواليد هذا البرج، وبخاصة إذا كنت من مواليد شهر أيار (مايو)، وتحقق الكثير من الانتصارات والتقدم على الصعيدين العملي والمالي، مع بقاء الأمور بوضع غير مستقر على الصعيد العاطفي، وذلك لتدخل خارجي بالعلاقة بينك وبين من تحب.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

لا يوجد شيء تفعله اليوم يسير كما تريد، فكل الأمور تمشي برياح تعاكسك، مشكلة قد تصحبك بالصباح ومن ثم الأعمال لن تتركك وحدك لتضغط عليك حتى ساعة متأخرة، اعتن أكثر بصحتك وبخاصة على معدتك ورجليك.

الأسد 23 تموز - 22 آب

تفكر اليوم بكيفية تحسين علاقتك مع حبيبك أو شريك حياتك، فالمشاكل التي عانيتها في الأيام الماضية كانت كفيلة بإعادة العلاقة إلى نقطة الصفر بينكما، لا تكن مزاجيا، وعبر عن عاطفتك بكل لطف، ولا تعتبر الحب ضعفا. أما بالنسبة إلى العمل.

ماذا يقول برجك لك اليوم الثلاثاء 1 يناير/كانون الثاني 2019؟

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

مزاجيتك غريبة اليوم، وأبعد ما تكون عن شخصيتك التي تعهدها، فكثرة التغييرات اليوم قد تصيبك بالذهول، وبخاصة في الصباح والظهيرة، فلا تكن واثقاً بأن برامجك تسير كما هو مبرمج، ليحذر مواليد أيلول (سبتمبر) من عارض صحي يشعرون به فجأة.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

يوم جديد وتشعر بالكثير من الحماس، قد يكون بطل يومك المكالمات الهاتفية، وقيادة السيارة بكثرة. تنتقل كثيرًا وتشعر بنشاط كبير، يوم مناسب لتقديم امتحان للجامعيين، وبخاصة في فترة الظهيرة وما بعدها. قد يعرض عليك اليوم عرض عمل مميز ففكر به جيداً.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

تركز اهتمامك اليوم على وضعيك؛ المالي والعاطفي، فلن تركز أبدا في العمل، ويراك الآخرون هائما تفكر كيف تسدد ديونك وما عليك من مسؤوليات، قد يصلك خبر جيد على الصعيد المالي يعدك بمبلغ جيد في نهاية الأسبوع.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

أين كنت وأين أنت الآن، من المؤكد فرق كبير بين الأيام الماضية واليوم، لكن لا تتوقع يا عزيزي أن يحصل كل شيء بسرعة، ومعاملاتك المتوقفة منذ أمس تحل في فترة الظهيرة وما بعدها، فاصبر ولا تكن عجولاً.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

أنت في وضع لا تحسد عليه، ولا تتحمل أي تعليق أو سؤال موجه إليك، لن تكون هادئا والعصبية تأخذ قدرا لا بأس به من يومك، تتراكم الأعمال لديك وتشعر بالضغط وبعض الملل من الروتين.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

يكون اليوم على العكس من أمس، فأنت مرتاح نفسيا وهادئ وتحاول تمرير عملك بهدوء وبدون أي مشاكل، قد يكون العمل ليس من اهتمامك اليوم، لانشغالك ببعض المسائل الشخصية في البيت ومع من تحب، لكن عليك الحذر من انتقاد رئيسك في العمل.

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