ماذا يقول برجك لك اليوم الأحد 6 يناير/كانون الثاني 2019؟

توقعات الأبراج اليوم الأحد 6 يناير/كانون الثاني 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأحد 6 يناير/كانون الثاني 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 6 يناير/كانون الثاني 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

بعد ثلاثة أيام من المعاناة والتوتر والضغط، جاء اليوم ليغير من مزاجك ويعطيك القوة والنشاط، تبتعد الأفكار السوداء عن مخيلتك وتقضي مساء من أروع الأمسيات لهذا الأسبوع، مرافقة من تحب قد تفيد بإرجاع الأمور إلى مجاريها بينكما.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

كان الله بعونك على هذا اليوم، فلا شيء يسير معك كما ترغب، تشعر بجميع الأمور تعاكسك، الملل والكآبة يسيطران عليك جميع الأوقات، ضغط العمل يزداد لديك عند الظهيرة وقد تلقى مساءلة من جهة رئيسك مما يزيد عصبيتك وتوترك، لا أنصحك بالقيام بأي مبادرة لهذا اليوم.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

تتصدر الأمور العائلية اهتماماتك، إثر مشكلة عائلية طارئة حدثت منذ الأمس أو اليوم، تغادر العمل مبكرا، وتقضي مع عائلتك فترة المساء، لا أنصحك بالعصبية في حل الأمور العالقة هناك، أما بالنسبة للعاطفة فعليك عدم الشك بمن تحب.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

تقوم بالكثير من الأعمال اليوم، وتكون حاضرا بكثير من المواقف التي تستدعي تدخلك وحكمتك، لا تستعمل صراحتك الجارحة لهذا اليوم، لأنها ستكون مثل السيف، وبخاصة في التعامل مع شركائك بالعمل، لا تتستطيع أن تعد هذا اليوم بالجيد أو السيىء.

الأسد 23 تموز - 22 آب

اليوم هو من أكثر الأيام تفكيرا، فدماغك لا يتوقف عن التفكير في شتى الأمور، ما يثير استغراب الأشخاص المقربين لديك، تقرر الكثير من الأمور بحياتك من خلال التجارب التي خضتها في الأيام السابقة، لكن عليك بعدم التسرع والتأثر برأي الآخرين.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

قد يعد اليوم مختلفا عن باقي الأيام التي مرت، تشعر اليوم بالضغط والتوتر، كما أن العصبية تأخذ منك حصة كبيرة، لا يستطيع أحد الحديث معك، فستكون مستعد للانقضاض في أي لحظة، احذر من مشاكل في العمل، لا تتهور ولا تقم باتخاذ أي قرارات لست متأكدا من صحتها.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

اليوم جيد يا صديقي العقرب وجاذبيتك عالية بشكلك وكلامك، استغل اليوم لتقوم بكل ما تريده على الصعيدين العملي والدراسي، لكن يخشى على مواليد شهر تشرين الأول (أكتوبر) من سوء تفاهم قد ينتج في العمل ظهرا، لكنه ليس بالخطير.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

تستغرب من أن كل ما تطلبه اليوم تجده، فحضورك المميز وطلتك الرائعة توفران لك تجاوبا لا مثيل له من الأشخاص الذين حولك، تفتح لك الأبواب على مصراعيها، وتقول لك أدخل، يوم جيد للقيام بالمبادرات والمشاريع.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

قد تكون الصحة، هي أكثر ما يهمك، فاحرص كثيرا عليها، ولا تتعب نفسك بالعمل خلال فترة الظهيرة، اعرف أن هذا مستحيل، لأن هذا اليوم يحمل أحداثا وتطورات عجيبة وغريبة، لا أنصحك بالخروج للسهر اليوم، فخذ قسطا من الراحة التامة، وبخاصة لمواليد شهر كانون الأول (يناير).

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

أنت كثير الحركة والنشاط لهذا اليوم، وتريد كسب كل شيء اليوم، والفلك يساعدك بإنجاز كل شيء صعب عليك، من يقدمون على امتحان اليوم، فاليوم جيد لتقديمه ولا تكن خائفا فالأمور تصب لصالحك.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

ما يزال الحظ إلى جانبك ويرافقك على طول الدرب، خصوصا على الصعيد المالي، حيث تتلقى دعما ماليا أو تحصل على مكافأة غير متوقعة في العمل، البسمة لا تفارق وجهك طوال اليوم، لكن قد تواجه عند الظهيرة بعض المشاكل في العمل، لكن الحظ يسعفك في أخر دقيقة.

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