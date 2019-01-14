ماذا يقول برجك لك اليوم الثلاثاء 15 يناير/كانون الثاني 2019؟

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 15 يناير/كانون الثاني 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الثلاثاء 15 يناير/كانون الثاني 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 15 يناير/كانون الثاني 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

يوم جيد للذين يخططون لقضاء وقت جميل اليوم، لكن احذر يا مولود الحمل على مصاريفك التي قد تكون كثيرة في هذا اليوم، وبخاصة في فترة ما بعد الظهر، المساء يكون جيدا لتقوية العلاقة مع من تحب، وقد يكون هنالك أمر عائلي قد يلزم تدخلك.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

لا تقلق فساعات الصباح هي الساعات الاخيرة من الجو الصعب والضغط، فانتقال القمر إلى برجك بعد الظهر وتحديدا الساعة الواحدة والنصف مساء يجعل أمورك تختلف إلى الأفضل ، مواليد العشرية الأولى من 21 الى 30 نيسان (ابريل) هم أكثر المستفيدين من هذا التغيير.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

لا تقوى على الحراك، وتقضي يومك في الفراش قد يصاب جزء كبير منكم بالتراجع الصحي ابتداء من ساعات المساء.اليوم ليس من الايام المفضلة اليك، لذا عليك استغلال فترة الصباح وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا لتقوم بما تريد ولترفه عن نفسك.

توقعات برج الجوزاء 2019 من ماغي فرح

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

يساورك الشك والقلق فتبدأ بالتحري عن أمر عائلي غير متفق عليه، احذر من علاقاتك مع الاقارب فمشادة كلامية قد تنشب بينك وبين قريب لك، كن أكثر هدوءا وانسحب من الجلسة بهدوء، اما المساء فقد يكون جيدا وقد تكون مدعوا لمناسبة اجتماعية او قد يحدث تقارب بينك وبين حبيبك.

توقعات برج السرطان 2019 من ماغي فرح

الأسد 23 تموز - 22 آب

تميل إلى فرض سيطرتك اليوم على كل من حولك وبالاخص على من تحب ، تكون كثير التفكير وتحلل أي كلمة زيادة عن ما يلزم، تنذر نفسك في فترة المساء للعائلة وتسوية بعض المشاكل العالقة في البيت.

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

اليوم جيد للراحة بعد أسبوع صعب وحافل فاستغل الصباح والظهيرة للجلوس مع عائلتك لان عند الظهيرة وما بعدها قد تتفاجأ بالكثير من الاحداث والبرامج ولكن عليك ان تنتبه على أمورك العاطفية ولا تدخل بنقاشات مع حبيبك على الشك والغيرة.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

يكاد اليوم يكون هادئاً عليك، تنهض من النوم متأخرا، ولا ترغب بفعل شيء، تتسمر على التلفاز وترفض الكثير من الاقتراحات للخروج ، تتحسن الاوضاع تدريجيا في فترة ما بعد الظهر مع بقاء وجهك كئيبًا، تلبي دعوة خلال المساء للخروج كما تتحسن امورك العاطفية وتحل مشاكلك مع الحبيب.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

يوم لك ويوم عليك، فبعد اسبوع جيد إلى حد ما جاءت نهاية الاسبوع غير متوقعة حاول ان تستغل فترة الصباح وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا لتقوم بما تريد لان بعد ذلك فان أمورك قد تتوتر وقد تواجهك بعض الاحداث الصعبة والكآبة تسيطر عليك وخصوصا مواليد شهر تشرين الأول (اكتوبر).

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

الاجواء جيدة اليوم والمزاج رائع فاستغل اليوم لتخرج ولتتمتع بوقتك مع من تحبهم وسوف تكون لديك الكثير من البرامج والمواعيد وقد تكون جاذبيتك في أعلى مستوى لها مما يجعل الانظار عليك ، لكن انتبه على وضعك العاطفي فقد ينشب شجار بينك وبين حبيبك وخصوصاً مواليد تشرين الثاني (نوفمبر).

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

تبدأ نهارك بمشاكل، مع انك تأخرت في نومك لكن اليوم يحمل اليك اخبارا غير جيدة، وغير متوقعة تأتيك من خارج البلاد، قد تضطر إلى التفكير بوضعك العائلي وكيفية تغيير الوضع من حولك . اما في فترة ما بعد الظهر والمساء فسوف يكون مزاجك رائعاً والأحداث التي قد تحدث معك سوف تكون سارة.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

من بعد أيام من التحرك والنشاط، تبدأ حركتك اليوم بالانخفاض التدريجي، وتشعر بعدم الرغبة عند الظهر بفعل أي شيء، قد تتعرض صحتك للتراجع ، خذ قسطا من الراحة ، أما الأمور العائلية فقد تأخذ اهتمامك خلال فترة المساء لمناسبة عائلية أو لحدث طارئ داخل العائلة.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

قد يستغرب الكثير من تصرفاتك اليوم، فأنت شخصية مختلفة على ما انت عليه دائماً، تحدث جلبة أينما ذهبت، ويشعر العديد من الأشخاص بالانزعاج من صراحتك وفمك الذي لا يهدأ عن الحديث، يوم مناسب للسفر أو الذهاب في رحلة.

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