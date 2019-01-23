ماذا يقول برجك لك اليوم الخميس 24 يناير/كانون الثاني 2019؟

توقعات الأبراج اليوم الخميس 24 يناير/كانون الثاني 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الخميس 24 يناير/كانون الثاني 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الخميس 24 يناير/كانون الثاني 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

أمورك جيدة اليوم، لكن لا تحاول السيطرة على غيرك، ثقتك بنفسك تجعلك متكبراً اليوم، قد تواجه بعض المشاكل في فترة الظهر، لكنها تكون عابرة، في فترة المساء لديك العديد من المواعيد ما يدفعك إلى إلقاء بعض منها، ما يسبب انزعاج أحد المقربين منك.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

تبدأ نهارك بنشاط وتصحو مبكراً مستعداً لمواجهة يوم جيد بنظرك، وهذا فعلا ما سيحدث وبخاصة في فترة الظهيرة؛ حيث تنجح في أعمالك وفي نيل ثقة رؤسائك، في فترتي ما بعد الظهر والمساء قد تشعر ببعض الكآبة والملل، لكن لن تطول بك هذه المسألة حتى يأتي شخص ليغير لك الأجواء.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

اليوم ليس كما تتوقع يا عزيزي الجوزاء، فالأمور تعاكسك منذ الصباح، وتبدأ النهار بعصبية وصراخ وتحذر أي شخص من التحدث إليك، لأنك لا تحتمل أي كلمة توجه لك، في فترة ما بعد الظهر قد تواجه بعض المشاكل العملية أو العائلية، فلا تنفعل وحاول السيطرة على أعصابك.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

تبدو في أبهى صورك يا مولود السرطان، وجاذبيتك عالية جداً، أنت أنيق وتنتقي لباسك بدقة لما لديك من مواعيد كثيرة في فترة الظهيرة وما بعدها. تأخذ المساء استراحة لك، وبخاصة لترى بعض الأصدقاء الذين لم ترهم منذ فترة طويلة، لكن احذر من نقاش أو سوء تفاهم مع الحبيب.

الأسد 23 تموز - 22 آب

نهار مشرق عليك ولا أجمل فعليك استغلاله يا أسد، لكي تحدث تغييرا على نفسيتك ومزاجك، فاليوم يعطيك الدعم لتفعل ما تريد، كما أن الحظ يخدمك في كثير من المجالات ويزيد شعبيتك بين الآخرين وتكون أسهمك عالية جداً هذه الليلة، وبخاصة مع من تحب.

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

أنت ضمن عاصفة من الأحداث التي ترافقك منذ الصباح، فأنت لا تستطيع القيام بالأمور كافة التي عليك فعلها، وبخاصة أمورك الشخصية، احذر على صحتك في فترة ما بعد الظهر وبخاصة على معدتك. في المساء قد تصل مزاجيتك إلى أعلى حد لها، ما يسبب بعد الآخرين عنك ومنهم من تحب فهو لن يطيق أفعالك.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

أنت في قمة نشاطك يا عزيزي الميزان وقوتك كبيرة جداً، تبدو متفائلاً في الحياة، الكثير من مواليد الميزان يكونون على سفر اليوم وبخاصة في فترتي ما بعد الظهر المساء، تبقى في تألقك يا ميزان وتقضي وقتا ممتعا مع من تحب، فالأمور بينكما ممتازة جداً، وقد تحصل مفاجأة ما تصب في مصلحتك.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عواطفك جياشة وانفعالاتك كثيرة، تريد أن تكون محبوباً اليوم وأن يكون هنالك شخص يهتم لأمرك، لا تدع الغيرة تأكلك في فترة المساء، واجعل عقلك أكثر حكمة وتفكيراً عند اتخاذك أي قرار، وبخاصة على الصعيد العاطفي، الذي سيكون متضررا من شخصيتك القوية والمتسلطة.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

ما تزال في المقدمة منذ ليلة أمس، وثقتك بنفسك كبيرة، لا تهتم لكلام الآخرين الذين يحاولون أن ينتقدوك في أفعالك. صراحتك قد تجلب لك بعض المشاكل في فترة ما بعد الظهر، وقد يحدث نقاش بينك وبين رئيسك في العمل. المساء جيد وبخاصة أنك تتلقى دعوة للخروج بشكل مفاجئ.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

يوم ليس على مزاجك يا مولود الجدي، فأنت عصبي وعلى أقل كلمة تعمل قصة، حاول الهدوء فالظهيرة تحمل معها مفاجآت لا تحبذها، وبخاصة على الصعيد العملي، لذلك لا تقم بأي قرار قد تندم عليه فيما بعد. أما في المساء فقد تواجه بعض الأحداث العائلية التي لا تعجب.

صفات طفل برج الجدي

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

اليوم مثل أمس ولا يوجد أي تغيير يذكر، فالأمور ما تزال هادئة، وتشعر ببعض الملل في فترتي الصباح والظهيرة، لذلك عليك تلبية الدعوات التي تطرح عليك، لكي تغير الروتين الذي تعيشه، في فترة المساء تبدأ الأحداث بالتوالي، وتصبح غير قادر على فعل كل ما يطلب منك.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

أمورك جيدة اليوم، لكنك تشعر بشيء خاطئ، ولا تستطيع تحديد مصدره، يوم هادئ بعض الشيء وبخاصة منذ الصباح حتى الظهيرة، ثم تبدأ الأمور بالتحرك، لكن عليك بعدم التهور في تصرفاتك ونبذ الجرأة الزائدة. في المساء توضع تحت المساءلة من قبل من تحب لارتكابك بعض الأخطاء.

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