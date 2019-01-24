ماذا يقول برجك لك اليوم الجمعة 25 يناير/كانون الثاني 2019؟

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 25 يناير/كانون الثاني 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الجمعة 25 يناير/كانون الثاني 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 25 يناير/كانون الثاني 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

اليوم هو عبارة عن مكمل ليوم أمس لا أكثر ولا أقل، لكن علي بنصيحتك إن لم تكن ديكتاتورياً، وحاول مراعاة مشاعر الآخرين حولك. الحظ ما يزال يدعمك وبكل قوة وبخاصة من كان من مواليد 11 إلى 19 نيسان (إبريل).

الثور 20 نيسان - 20 أيار

ما تزال الأعمال في مقدمة اهتماماتك، النشاط والحركة من صفاتك، لكي تتخلص من الكم الهائل من العمل الذي تواجهه، وبخاصة في فترتي الصباح والظهيرة، لكنك بالمحصلة ناجح وتؤدي عملك بمهارة.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

تعيش يوماً متعباً، فتشعر منذ الصباح بالتعب يعم كل جسمك مما يجعلك تتثاقل من الذهاب إلى العمل، الكسل قد يكون من مرافقيك في هذا اليوم، ولا تنجز الكثير من الأعمال، بالإضافة إلى مسلسل المشاكل الذي ما يزال مستمرا منذ أمس. يفضل أن تأخذ اليوم راحة وبخاصة في فترتي ما بعد الظهر والمساء.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

الدبلوماسية هي أفضل ما لديك اليوم فأنت وكلامك المعسول تجذب العديد من الأشخاص حولك، ما يجعل رأيك مقبولاً وبخاصة في العمل. أما في فترة ما بعد الظهر فاحذر على علاقتك مع من تحب أو شريك حياتك، لأنك تفقد دبلوماسيتك معه وتعكر مزاجك. المساء جيد فقد تحدث بعض الأمور تجعلك ترى أصدقائك وأحبابك بمنظار آخر.

الأسد 23 تموز - 22 آب

ما تزال في صدارة الأبراج لليوم الثاني على التوالي يا عزيزي الأسد. فالنجاحات ترافقك منذ الصباح وحتى فترة ما بعد الظهر، لأن الحظ حليفك، فرصة لسحب ورقة يانصيب. لكن عليك الحذر في فترة ما بعد الظهر من قراراتك المتهورة، فالحظ قد ينشلك لكن بعد أن تتوتر أعصابك.

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

هذا هو حالك في هذا اليوم الذي ستحدث فيه الكثير من الأحداث والأمور، التي تجعلك تائها مثل أمس ويمكن أكثر بكثير، لذلك أنصحك بأن تكون بعيداً عن كل ما يجري وأن تراقب من بعيد، لذا فلا داعي لقراراتك، وبخاصة في فترة ما بعد الظهر.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

يوم أجمل من أمس وفيه كثير من الأمور الجيدة، ومنذ الصباح حيث تتوالى الأخبار الجيدة عليك، لكن عليك أن تقلل كلامك كي لا تقع بمشاكل وتخرب مزاجك. في فترة ما بعد الظهر قد يكون بعضكم على سفر أو قد تبدأ بالتخطيط لرحلة قادمة.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

يوم يحمل أكثر من لون وشكل، لذلك عليك أن تحذر فالحظ والفلك قد لا يدعمانك في كل ساعاته، ففي الصباح تبدأ نهارك بداية جيدة وهادئة، لكن في الظهيرة تضغط الأعمال لديك وتجعلك متوترا كما تمر عليك بعض المشاكل المخبئة من أكثر من يومين. أما في المساء قد يكون الحبيب هو أكثر ما يهمك وإذا لم يكن لديك حبيب فالبيت يكون ملاذك الأخير.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، يوم جيد لك فها أنت تبدع في أعمالك ومبادراتك، وبخاصة إذا كنت من التجار وأصحاب الأعمال، فاليوم يكون مهماً بالنسبة إليك، الأخبار الجيدة أيضاً لها مكان في هذا اليوم، وبخاصة في فترة ما بعد الظهر، لكن احذر في المساء عند كلامك مع حبيبك أو أصدقائك.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

لا تعيش أفضل أيامك يا عزيزي الجدي، فالمسؤوليات كثيرة عليك اليوم، كما أن الضغوطات ما تزال مستمرة معك منذ أمس، حاول ترتيب وقتك، لكي لا تجد نفسك في ورطة الأعمال المتراكمة. في المساء عليك بالراحة في البيت وانتبه أثناء قيادتك لسيارتك لأن الحظ لن يدعمك.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عقلك مشغول بأكثر من موضوع، وهذا الذي يشغلك عن أعمالك، العائلة، العاطفة، المال وكثير من الأشياء التي لا يعجبك وضعها في الوقت الحالي، ما قد يشعل انتقاد رؤسائك في العمل فانتبه، حاول أن تعطي الأولوية في المساء لعائلتك وشريك حياتك.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، أنت متهور جداً وتبدأ صباحك بطريقة عكسية متجهماً كشراً ولا يعجبك العجاب، لا داعي لكل هذه الانفعالات واتخذ الدبلوماسية رفيقاً لهذا اليوم، وبخاصة في فترة الظهيرة وما بعدها.

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