ماذا يقول برجك لك اليوم السبت 26 يناير/كانون الثاني 2019؟

توقعات الأبراج اليوم السبت 26 يناير/كانون الثاني 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا السبت 26 يناير/كانون الثاني 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 26 يناير/كانون الثاني 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

إهمالك هو السبب لما سيحصل لك هذا اليوم، فأنت تواجه أخطاءك التي فعلتها بالسابق، ما يشعرك بضيق وببعض المشاكل، وبخاصة في فترة الظهيرة، كثير من مواليد الحمل قد يأخذون راحة في فترة ما بعد الظهر لأمر طارئ قد يحدث معهم.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

أنت ديكتاتوري هذا اليوم، فأنت تحب السيطرة والتملك وتريد أن تسير كلمتك بأي طريقة كانت، ما سيثير الغضب في عيون الآخرين من حولك، الحظ يكون معك اليوم ليسير لك كل الأمور الصعبة، فامش بمعاملاتك وأمورك المهمة. في المساء الأمور هادئة بعض الشيء، لأن لديك بعض الأمور العائلية التي عليك معالجتها.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

من المؤكد إن مزاجك ونفسيتك أفضل من أمس، لكن ضغوطات العمل ما تزال تسيطر عليك، وأنت بالتالي تركز كثيرا على هذه الناحية المهمة، الدوام الإضافي قد يكون مرجح في فترتي ما بعد الظهر والمساء، ما يلهيك عن أمورك الشخصية وبخاصة العائلية فلا تستغرب من أن تتعرض لانتقادات من أفراد عائلتك أو حبيبك.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

كان الله بعونك يا مولود السرطان على هذا اليوم، فالأمور تعاكسك طوال اليوم، كما أن ضغوطات العمل لن تترك منذ الصباح وحتى ذهابك إلى منزلك، احرص جيدا على صحتك، وبخاصة على أماكن ضعفك كالمعدة والظهر، المساء قد تتركه للراحة لأنك لست في مزاج يسمح لك بالخروج.

الأسد 23 تموز - 22 آب

تخطف الأبصار في أناقتك ومظهرك وفي كلامك وتصرفاتك، أنت اليوم في القمة وهذا بالطبع من الأخبار التي وصلتك مؤخرا، وزادت من دعمك في أمورك العملية والمالية. في المساء قد تحصل مشادة كلامية بينك وبين من تحب تعكر مزاجك، لكنكما تحلان المسألة.

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

تستغرب من نفسك، فأنت مبتسم وتضحك منذ الصباح، ولا تدري لماذا، مع أن لديك الكثير من الأعمال لتقوم بها، لكن هذا يرجع للإنجازات التي حققتها بالفترة الأخيرة، احذر من عصبيتك أو من أن يستفزك أحد زملائك في العمل في فترة ما بعد الظهر.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

لا تعرف من أين تبدأ، الكثير من الأعمال أمامك لتنجزها، كما أن دماغك مشغول بأمور أخرى غير العمل، التردد يكون من نصيبك اليوم، كما أنك تقوم بإلغاء أكثر من موعد لإحساسك بعدم جاهزيتك لفعل أي شيء أو اتخاذ قرار به.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

حركتك كثيرة ولا تستطيع الجلوس في مكان واحد، كثير من الأعمال تنتظرك هذا اليوم منذ الساعات الأولى من الصباح، كل شيء يكون مسهلا لديك بأمر الله تعالى. في فترة المساء إذا كنت تريد القيام بأمر مهم وبخاصة على الصعيد العاطفي، فالمجال مفتوح لديك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

الأمور المالية هي أكثر ما يهمك يا صديقي، فأنت لديك الكثير من المصاريف والالتزامات المادية، هذا اليوم لا تذهب للتسوق، لكي لا تصرف الكثير من النقود، الأمور العملية هادئة جدا وقد تمل من الروتين.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

يلاحظ الآخرين اختلاف مزاجك وتعاملك معهم، تبدأ بالتكلم والثرثرة بعد فترة طويلة من السكوت والاكتئاب، الأمور العملية أفضل ما يمكن، كما يعرض عليك أمر تفرح به كثيرا، لأنه يحسن من وضعك العملي أو المالي.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

لا أنصح أحد بالتكلم معك، فأنت في مزاجية لا تقبل المزاح، عصبيتك وهجومك لأي كلمة أو فعل يوجه إليك محتملة، وبخاصة في فترتي الصباح والظهيرة، اللتان تعدان الأصعب بالنسبة إليك، الأمور لن تتحسن في فترة المساء، بل تبقى الكآبة مسيطرة عليك، فأنصحك بتقليل كلامك وحركتك، وبخاصة مواليد 20 إلى 30 كانون الثاني (يناير).

الحوت 19 شباط – 20 آذار

الأمور أفضل بكثير من اليومين السابقين، وقد تلاحظ أن العمل يسير معك كما تريد، بعض المال قد يدخل إلى جيبك في فترة الظهيرة. في فترة ما بعد الظهر يفضل أن تهتم بأمورك الشخصية والعائلية بما أن لديك المجال لتفعل هذا.

المزيد:

ماذا يقول برجك لك اليوم الأربعاء 23 يناير/كانون الثاني 2019؟

ماذا يقول برجك لك اليوم الخميس 24 يناير/كانون الثاني 2019؟

ماذا يقول برجك لك اليوم الجمعة 25 يناير/كانون الثاني 2019؟