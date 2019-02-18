ماذا يقول برجك لك اليوم الثلاثاء 19 فبراير/ شباط 2019؟

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 19 فبراير/ شباط 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الثلاثاء 19 فبراير/ شباط 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 19 فبراير/ شباط 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، يبدو في الوقت الحالي أنك تواجه عددًا متزايدًا من التعقيدات غير المتوقعة، لا يقع اللوم على من هم حولك في بعض الأحيان تكون أنت المخطئ. حاول أن تظل هادئًا وأن ترى العقبات الموجودة في طريقك كوسيلة لاكتشاف مداخل جديدة.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، لا تصب بخيبة أمل كبيرة مع سير مجريات الأمور اليوم، فعلى الرغم من خططك، فإنك لن تتمكن من إنجاز الكثير. قاوم الرغبة في لوم الآخرين إذا سارت الأمور ضد رغبتك. توقعاتك غير الواقعية قد تصيبك بخيبة الأمل. على أية حال، لا تيأس، ولكن استغل الفرص التي لا تزال معروضة.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، أنت مفعم بالحيوية والشجاعة، ولن تجد ظروفًا أفضل لتنفيذ طموحاتك. لكن تقدم بحذر، لأنه يمكن أن تفقد التركيز بسهولة من خلال التفاصيل المعقدة التي قد تبدو شيقة للغاية.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، من المحتمل ظهور أزمات عن قريب، فحاول أن لا تفقد مزاجك وأعصابك. اذا حافظت على رابطة جأشك، وواجهت الأحداث غير السارة والقلاقل التي تثيرها، فلن تدوم كثيرًا ولن تسبب خسائر مهمة.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، طاقتك مشحونة بالكامل وممتلئة بالحماس، لكن للأسف قد تنفلت هذه الطاقة بدون سابق إنذار وتظهر في نوبات من الغضب والغطرسة والعدوانية فيلحق بك وبالآخرين الضرر.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، هناك تنبؤ بقدوم فترة اختبار هامة، فتعامل معها بتفاؤل وثق في إمكاناتك الذاتية. لا تتأثر بآراء الآخرين ولا تجعلها تحيدك عن معتقداتك وبدلاً من ذلك، استخدم هذه المواجهة لإيجاد ما يدعم الحجج المؤيدة لمواقفك.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، كل من حولك يحفزك إيجابيًا مما يساعد على تقدمك، ويأتي هذا الدعم من لطف الأهل والأصدقاء من جهة، والانفتاح في تعاملك مع الآخرين من جهة أخرى. ترجمتك لذلك التحفيز بأسلوب بسيط إلى أفعال هو أيضًا ملفت للنظر.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، الكثير من الموضوعات في الوقت الحالي لا تسير بالسلاسة التي خططت لها، وربما يجب عليك قبول الأشياء التي لا تستطيع تغييرها. لا تسمح لخيبة أملك أن تمنعك من التقدم، وركز على ما هو آت.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، بما أنك شخص اجتماعي بحق، وبما أنك ربما قد تكون قد أهملت واحد أو أحد من معارفك مؤخرًا، يجب عليك الآن إصلاح هذه العلاقات مرة أخرى ومعاودة التواصل. ترتفع فرص حل نزاع ما بين الأسرة أو الأصدقاء للأبد.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، الأمر يزداد صعوبة في العمل، لذلك يجب أن تقبل عروض المساعدة من زملائك حتى يقل جبل العمل الذي يقبع أمامك تدريجيًا إلى أن يصبح مهامًا يمكن التعامل معها. تتسم حياتك الخاصة بعدد من النزاعات.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، اليوم تساعدك صراحتك في التعامل مع المواقف الصعبة في حياتك المهنية، حيث تتلقى دعمًا غير متوقع. تَقَبل ذلك، وحاول بناء علاقة أقرب مع المؤيدين لك. سوف تتلقى أيضًا بعض الدعم في حياتك الشخصية؛ استخدم هذا المناخ للتعامل مع الموضوعات التي تشغل بالك منذ فترة طويلة.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، في الوقت الحالي، أنت تعمل بصورة جيدة من خلال الفريق، وأنت مستمتع بذلك أيضًا. حافظ على بيئة العمل الخلّاقة هذه لأن كلً منكم سوف يحقق أهدافه الشخصية أسرع إذا تكاتفتم معًا.

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