ماذا يقول برجك لك اليوم الأحد 10 مارس/آذار 2019؟

توقعات الأبراج اليوم الأحد 10 مارس/آذار 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأحد 10 مارس/آذار 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 10 مارس/آذار 2019:

الحمل 21 آذار – 20 نيسان

أنت مُتفائل وتنظر للنّصف المُمتلئ مهما بدا الكوب فارغاً فتمسّك بمبدئك ،على أقل تقدير عليك بنفسك وابتعد عن مجالسة أعداء النجاح الحسودين، علاقتك العاطفية تتحسن بشكل كبير، خاصة عندما تكون رقيقًا وكريمًا مع الشريك، لهذا استمر على تلك الطريقة.

الثور 21 نيسان- 20 أيار

عليك أن تنصح الآخرين بأسلوب لطيف و تضع عباراتك داخل ورقة سوليفان جذّابة لتضمن الأذن الصاغية لك، الفظاظة لن تؤدى لأى طريق إلا للنفور.عليك أن تقوم بتقييم أهدافك المستقبلية، حتى تحدد الأخطاء التي يجب عليك اصلاحها لكي تصل إلى ما تريد تحقيقه.

الجوزاء 21 أيار ـ 21 حزيران

أنت شخص حساس وسريع الانفعال، ولكن إذا تغلبت على مخاوفك ستكون تصرفاتك أكثر ثقة حيث سيمكنك التحكم في ردود أفعالك بكل سهولة، فعليك أن تدرك أن مفاجأة كبرى في انتظارك هذا المساء، وستكون كفيلة بالقضاء تماما على قلقك ومخاوفك.

السرطان 22 حزيران –22 تموز

شعورك بالصقيع يتوقّف على حجم الملابس الثقيلة التى ترتديها ربما قد وفرت قرشاً أبيض لليوم الأسمر، هذا يعنى الإنتباه لميزانيتك ونفقاتك، حاول أن تتصرف بثقة وذكاء حتى تغزو قلب حبيبتك بطريقة تجعلها غير قادرة على مقاومتك فإن هناك تناغما كبيرا بينكما، سيكون هو النواة لاستقرار علاقتكما على مدى سنوات قادمة.

الأسد 23 تموز – 22 آب

الرغبة فى التسلّط قد تكون سبب نزاع بينك وبين زوجتك أو أحد أفراد عائلتك،إحتفظ بمساحتك الخاصة ودافع عنها مع إحترامك لمساحات الآخرين. اليوم ستحتاج لدعم كبير من كل أصدقائك، فيس هناك حاجة لإدعاء أنك مسيطر على الأمور وأنك لا تعاني من التردد.

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

اللجاجة والمُجادلة مع الحمقى لن تقودك لأى شيئ مفيد، وفّر طاقتك وجهدك فاليوم مناسب للتحصيل العلمى خاصةً إن كنت تلميذاً، عليك أن تتخلى عن الأنانية وأن تقدم كل ما في وسعك لكي تحافظ على أصدقائك، وتستعيد الهدوء في حياتك، فاعلم أن تراجع علاقتكما بشدة في الفترة الأخيرة سببه تكاسلك الشديد.

الميزان 23 أيلول – 23 تشرين الأول

تؤثر عليك النجوم ايجابيًا لتحجب عنك الأزمات والمشاكل مع الحبيب، ولتعيش أجواء رائعة من الحب لا تنسى. وضعك البرجي مع مولود برج الحمل إيجابي للغاية، ليعم الهدوء على العلاقة وتجد أنك بالفعل لا تريد سوى البقاء بجوار الحبيب.

العقرب 24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

تطوّر إيجابى على الجبهة العاطفيّة يُفرح قلبك بمشيئة الله تَعَالى، لاتعوّل كثيراً على ثبات تلك الفرحة إن لم تُسارع بتوفير الإطار الرّسمى لها.حالة من الفضول تعيش فيها بحثا عن الحب، لتجد بالفعل علاقة عاطفية جديدة تجذبك.

القوس 22 تشرين الثاني – 20 كانون الأول

يوم مناسب لتقريب وجهات نظر متعارضة وتصفية الخلافات الشائكة ،سواءً كان الخلاف يخصك أويخص آخرين فقد تكون أنت مفتاح الحل لهذا الخلاف، عليك أن تعيد الاستقرار لعلاقتك العاطفية، خاصة وأنها علاقة طويلة المدي مما يتطلب منك تحقيق التوازن والأمان.

الجدي 21 كانون الأول – 19 كانون الثاني

قد لايكون إستعدادك للحركة كبيراً بنفس حماسك فى مكالماتك الهاتفيّة ووعودك، لاتتعهّد بما لاتستطيع الوفاء به فى غمار حماسة زائدة. يومك رائع للغاية خاصة عندما تصطحب الحبيب ليندمج مع أصدقائك.

الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

لاتسمح لفرصة مكوثك فى المنزل أن تكون مناسبة لصنع مشاكل لالزوم لها مع أفراد الأسرة، على العكس حاول أن تصنع جوّاً من السعادة. تعيش حالة ممن الاندماج مع كل من حولك، لتتواصل بشكل جيد مع الحبيب وأفراد عائلتك.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

الجيّد أن تشعر بالنشاط فى وقت يميل الجميع فيه للكسل والوخم، غير الجيد هو توظيفك لهذا النشاط فى المشاجرات أوالسعى لصنع المتاعب مع الآخرين طاقتك العاطفية الكبيرة التي توازيها غيرتك الشديدة ستكون سببًا لكي تدخل في سلسلة من المشاجرات السخيفة.

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