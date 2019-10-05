اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات: مفيد لصحتك العامة

الالتهاب هو جزء ضروري من عملية الشفاء. يستخدم جسمنا الالتهابات لمكافحة المرض ويحمينا من المزيد من الأذى. ومع ذلك ، يمكن أن تسبب بعض الحالات الطبية استجابة خاطئة للالتهاب ، والتي تسمى الأمراض الالتهابية المزمنة.

أفضل ما يمكن للمرء فعله للحد من الالتهابات ومنعها هو اختيار نظام غذائي مضاد للالتهابات. النظام الغذائي المضاد للالتهابات يشمل تناول بعض الأطعمة وتجنب تناولها.

كيف يعمل نظام غذائي مضاد للالتهابات؟

النظام الغذائي المضاد للالتهابات يزيد من كمية المواد المضادة للاكسدة التي تقلل من الجذور الحرة في الجسم. يمكن للجذور الحرة أن تتلف خلايا الجسم وتزيد من خطر الإصابة بأمراض معينة.

الحالات التي يمكن تحسينها من خلال اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات:

يوصي الأطباء بالحصول على نظام غذائي مضاد للالتهابات كعلاج تكميلي للحالات التي يمكن أن تتفاقم بسبب التهاب مزمن. بعض الحالات التي يمكن تحسينها من خلال اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات تشمل التهاب المفاصل الروماتويدي ، والصدفية ، والربو ، ومرض كرون ، والتهاب القولون ، ومرض التهاب الأمعاء ، والسكري ، والسمنة ، وأمراض القلب ، ومرض الذئبة ، ومتلازمة التمثيل الغذائي ومرض هاشيموتو.

الأطعمة التي يجب تناولها أثناء اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات:

الخضار الورقية الداكنة ، العنب البري ، العليق ، الكرز ، العنب الأحمر الداكن ، القرنبيط ، القرنبيط ، الفاصوليا ، العدس ، الشاي الأخضر ، النبيذ الأحمر (باعتدال) ، الأفوكادو ، الزيتون ، جوز الهند ، زيت الزيتون البكر ، الجوز ، اللوز ، جوز الصنوبر ، الفستق والكركم والقرفة والشوكولاته الداكنة وأسماك المياه الباردة بما في ذلك سمك السلمون والسردين.

الأطعمة التي يجب تجنبها أثناء اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات:

النظام الغذائي المضاد للالتهابات لا يعني فقط تناول المزيد من بعض الأطعمة المحددة ولكن أيضًا تجنب تناول بعض الأطعمة المعينة.

تشمل القائمة اللحوم المصنعة والمشروبات السكرية والأطعمة المقلية والخبز الأبيض والمعكرونة البيضاء والزيت النباتي وزيت فول الصويا والغلوتين. يجب تجنب الوجبات الخفيفة المصنعة مثل الرقائق والكحول الزائد والكثير من الكربوهيدرات أيضًا.

الحمية النباتية والالتهابات:

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي نباتي لديهم مستويات عالية من البلازما AA ، وهو علامة على الصحة العامة ويرتبط مع انخفاض مستويات الالتهاب وأمراض القلب.

تشير دراسة أخرى أجريت عام 2017 إلى أن المنتجات الحيوانية تزيد من خطر الالتهابات الجهازية. بينما تشير دراسة أخرى إلى أن انخفاض الالتهاب هو أحد الفوائد الرئيسية لنظام غذائي بدأ.

النتيجة:

اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات يقلل من الالتهابات. باتباع نظام غذائي ، يمكن للناس الحد من استجابات التهاب الجسم. يمكن أن يساعد الالتهاب المنخفض الأشخاص على تجنب بعض المشكلات الصحية المحتملة الناجمة عن الالتهاب المزمن.