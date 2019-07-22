هل اتباع نظام غذائي نباتي يؤثر على الخصوبة والحمل؟

غالبا ما يشعر النباتيين بالقلق من احتمال نقص التغذية. يفتقر معظم الأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي نباتي إلى المغذيات الدقيقة الأساسية مثل الحديد وفيتامين B12 ، والذي يوجد بكثرة في المنتجات الغذائية الحيوانية . ويتصاعد قلقهم عندما يكونون في فترة الحمل أو يحاولون الحمل. ولكن هل ينبغي أن يشعروا بالقلق حقًا؟

أولا، لا يوجد أي خطأ في اتباع نظام غذائي غني بالخضروات. من المهم بنفس القدر أن تضع في اعتبارك ما اخترته لتناول الطعام ، خاصة إذا كنت تحاولين الحمل.

الحمية النباتية والخصوبة:

من غير المرجح أن يؤثر اتباع نظام غذائي نباتي على فرصك في الحمل. يمكن للنظام الغذائي النباتي المتوازن ان يحتوي على منتجات الألبان ومجموعات غذائية أخرى توفر جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها المرء لتحسين الخصوبة.

بكلمات بسيطة ، تناول الكثير من منتجات الألبان والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات ليس له علاقة بخصوبتك - شريطة أن تكون مغذية.

هل النظام الغذائي النباتي يفيد الخصوبة؟

عندما نتحدث عن الخصوبة ، فإن أحد عوامل نمط الحياة المسؤولة عن زيادة فرصك في الحمل هو اتباع نظام غذائي صحي.

تحتوي الحمية النباتية عمومًا على المزيد من الخضروات والمكسرات والبقول وأقل كمية من الملح بالمقارنة مع غير النباتيين. إذا كان النظام الغذائي النباتي مليء بالأطعمة المصنعة ومنخفض بالفواكه والخضروات ، فإنه قد يؤثر بالتأكيد على الخصوبة.

المسألة الوحيدة المثيرة للقلق هي عدم وجود بعض المغذيات الدقيقة الأساسية مثل فيتامين د ، ب 12 ، الحديد والأحماض الدهنية الأساسية. أفضل مصدر لهذه المواد الغذائية هي المواد الغذائية الحيوانية. ولكن يمكنك موازنة ذلك عن طريق تناول المكملات الغذائية. أضافة العصير والكثير من الفواكه الى نظامك الغذائي سيضمن حصولك على كمية كافية من الحديد.

النتيجة:

إن تناول طعام صحي ام هام لكل من الأم والطفل.

يمكنك التفكير في تناول مكمل غذائي متعدد الفيتامينات مركّز على الحمل والزيوت.

قم بادخال منتجات B12 المدعمة أو منتجات الألبان الإضافية خلال فترة الحمل.