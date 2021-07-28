اتبعي هذه القواعد لتحسين صحة جهازك الهضمي

الجهاز الهضمي من الأجهزة الحيوية في الجسم التي تتطلب العناية، ومع ذلك يهملها معظمنا طالما كنا لا نعاني من ألم مبرح في معدتنا، ولكن الآن كشفت خبيرة التغذية الدكتورة ديكسا بهافسار، عن القواعد التالية التي من شأن الالتزام بها أن يعزز صحة جهازك الهضمي:

الجوع

لا تأكلي إلا عندما تشعرين بالجوع، أي عندما يتم هضم وجبتك السابقة تمامًا، ولكن انتبهي لأن الجفاف قد يعطيك شعورا زائفا بالجوع في بعض الأحيان، ولذلك تعلمي الاستماع إلى إشارات جسمك.

الراحة

تناولي الطعام في مكان هادئ ومريح، واجلسي وتناولي طعامك مع اقل قدر ممكن من الإلهاء بما في ذلك التلفزيون والكتب والهواتف والكمبيوتر.

الكمية

تناولي الكمية المناسبة لك، فجميعنا مختلفين ولنا احتياجات مختلفة وأحجام معدة مختلفة، ولذلك احرصي على الاستماع إلى جسدك وتناول الطعام حتى تشعرين بالشبع فقط.

الحرارة

تناولي وجبات دافئة، ويفضل أن تكون طازجة ومطهية جيدا، وتجنبي أي شيء يخرج مباشرة من الثلاجة، لأن هذا يسمح للإنزيمات الهضمية بالعمل بكفاءة.

الجودة

تناولي أطعمة عالية الجودة، واحرصي على أن تكون وجبتك غنية بالعصارة وقليلة الزيوت لأن ذلك سيسهل عملية الهضم ويحسن قدرة جهازك الهضمي على امتصاص العناصر الغذائية، وتجنبي الأطعمة شديدة الجفاف.

الخلط

لا تأكلي المواد الغذائية غير المتوافقة معًا، مثل تناول الفواكه والحليب أو الأسماك والحليب وغيرها، فقد يؤدي هذا إلى اضطرابات في المعدة.

السرعة

لا تأكلي بسرعة، ولا تبتلع طعامك فقط، بل خذي وقتك في المضغ، فهو خطوة أساسية في عملية الهضم.

الانتظام

تناولي الطعام في أوقات منتظمة، لان الالتزام بمواعيد محددة يساعد جسمك على الاستعداد لاستقبال الطعام ومعالجته بسلاسة.

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