اضيفي البصل إلى نظامك الغذائي للحصول على هذه الفوائد

الخضراوات عنصر مهم للغاية من أي نظام غذائي صحي، فهي تزودنا بالفيتامينات الحيوية في حمايتنا من الامراض بتعزيز المناعة الطبيعية، والبصل هو أحد هذه الخضروات التي تحتوي على فيتامينات ومعادن ومركبات نباتية قوية ثبت أنها تعزز الصحة بعدة طرق، ويمكن لإضافة البصل إلى نظامك الغذائي أن يضمن حصولك على الفوائد التالية:

يحسن صحة القلب

تساعد مركبات الفلافونويد الموجودة في البصل في تقليل الكوليسترول السيئ في الجسم ومن المعروف أن الثيوسولفينات الموجودة في البصل تحافظ على تناسق الدم بشكل صحيح لأنها تجعل الدم أرق، ونتيجة لذلك، تقل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

يقي من السرطان

قارنت دراسة أجريت عام 2019 بين 833 شخصًا مصابًا بسرطان القولون والمستقيم مع 833 شخصًا غير مصابين بالمرض، ووجدت أن خطر الإصابة بسرطان القولون، حيث يساعد فيتامين سي الذي يعمل كمضاد للأكسدة على مكافحة الجذور الحرة التي تؤدي إلى تطور السرطان.

غني بمضادات الأكسدة

البصل مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة، ويحتوي على أكثر من 25 نوعًا مختلفًا من مضادات الأكسدة الفلافونويدية، والتي تعمل كمضادات الأكسدة وحماية الخلايا من التلف والوقاية من أمراض مثل السرطان والسكري وأمراض القلب.

يعزز صحة العظام

وفقًا للدراسات، تحتوي بصلة واحدة فقط على 25.3 مجم من الكالسيوم، والذي بدوره يساعد على الحفاظ على صحة العظام، كما يُعتقد أن البصل يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي، وزيادة مستويات مضادات الأكسدة وتقليل فقدان العظام، مما قد يمنع هشاشة العظام ويزيد من كثافة العظام.

يحسن صحة البشرة والشعر

يساعد فيتامين A وC وK في البصل على التخلص من التصبغ ويحميك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وكمصدر غني بفيتامين سي، قد يدعم البصل بناء الكولاجين والحفاظ عليه، مما يعزز صحة البشرة والشعر.

يساعد على احتواء سكر الدم

قد يساعد تناول البصل في إدارة مستويات السكر في الدم، وهو أمر مهم للغاية للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

يعزز صحة الجهاز الهضمي

البصل مصدر غني بالألياف والبريبايوتكس الضرورية لتعزيز صحة الأمعاء، كما أن البصل غني بمواد تساعد على زيادة عدد البكتيريا المفيدة في أمعائك وتحسين وظيفة المناعة، علاوة على ذلك، قد يساعد النظام الغذائي الغني بالبريبايوتكس في تحسين قدرة الجسم على امتصاص المعادن المهمة مثل الكالسيوم، مما قد يحسن صحة العظام.

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