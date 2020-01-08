اتبعي هذه القواعد للحصول على بشرة رائعة هذا الشتاء

غالبًا ما يترك الشتاء بشرتنا باهتة وجافة وبلا حياة ، ولا أحد يريد بشرة جافة وشفاه متشققة. مع تغير الطقس ، حان الوقت لتبديل نظام العناية بالبشرة. إليك كيفية القيام بذلك:

تناول الفواكه مثل ثمار الرمان والتفاح والحمضيات الغنية بالفيتامينات. الفواكه الطازجة تبقي بشرتك صحية. من الأفضل أن تنغمس في الفواكه الموسمية ، مما سيساعد على تعزيز المناعة.

شرب الكثير من الماء للحفاظ على رطوبة خلال فصل الشتاء. تماما مثل الصيف ، تحتاج إلى أن تبقي نفسك رطبا جيدا في الشتاء أيضا. الماء يساعد بشرتك على التجدد ويحافظ على بشرتك ناعمة ونضرة.

العناية بالبشرة الشتوية لا تكتمل أبدًا بدون مرطب جيد لبشرتك. بصرف النظر عن تناول الطعام بشكل صحيح ، تحتاج بشرتك إلى تغذية خاصة يمكن أن تساعدك في الحفاظ على إشراقتك. أفضل طريقة للاستيقاظ لنعومة البشرة هي ترطيب بشرتك قبل النوم. يمكنك القيام بذلك للوجه والشفتين واليدين والقدمين.

النساء المصابات بجفاف الجلد قد يجدن فصل الشتاء مخيفاً. ننصحك بفرك وجهك بلطف مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لإزالة خلايا الجلد الميتة وزيادة الدورة الدموية.