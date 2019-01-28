6 علاجات منزلية بسيطة وفعالة للتخلص من احتباس السوائل

احتباس الماء أو احتباس السوائل ، هو تراكم السوائل الزائدة في الجسم في مناطق معينة من الجسم.

في الحالة الأكثر اعتدالا ، يمكن أن يسبب للشخص بدانة على الرغم من عدم زيادة الوزن. كما يمكن أن يسبب تقلبات الضغط وفي أسوأ الحالات ، حالة غيبوبة.

من السهل ملاحظة أعراض احتباس الماء وابرزها تورم المفاصل والخمول وتصلب عام في الجسم.

في أسوأ الحالات ، يمكن التخلص من السائل الزائد ، باستخدام طرق جراحية بسيطة. هذا لن يكون مؤلما وحسب بل مكلفا أيضا.

تعالوا نتعرف على ستة علاجات منزلية سهلة الاستخدام للمساعدة في تخفيف احتباس السوائل.

البقدونس

هذه الأعشاب الطازجة هي واحدة من أغنى مصادر مضادات الأكسدة. يمكن أن يساعد مغلي البقدونس على التخلص من الم المفاصل واسنزاف السوائل.

الهندباء

تعد مصدرا غنيا للمعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم والمنغنيز ، مما يساعد على إعادة توازن الحموضة إلى طبيعته. هذا يدفع الجسم إلى دفع الكلى إلى طرد الماء الزائد مثل البول.

كبريتات المغنيسيوم

المعروف عادة باسم ملح ابسوم وهو مادة تستخدم في مياه الاستحمام. ملح ابسوم يمكن أن يكون مفيدا في زيادة وظائف الكلى مما يجعل الجسم أفضل في الإفراز.

وعلاوة على ذلك ، فإنه يهدئ الأعصاب والمفاصل المؤلمة .

الثوم

الثوم من أكثر المواد المضادة للالتهابات والأكثر شيوعا والأكثر استخداما في العالم. حتى المصريون استخدموه في العصور القديمة. استخدم زبدة الثوم التي يسهل صنعها في المنزل للحصول على ما يكفي من مضادات الاكسدة.

الشمر

استخدمت بذور الشمر كمنعش للفم في الهند على مر العصور. يمكنك صنع شاي الشمر الذي سيساعدك على فقدان الماء الزائد من نظامك لأنه يزيد من معدل الأيض ووظائف الكلى أيضا. بسسب محتواه الغني بالصوديوم والبوتاسيوم من السهل على الجسم الحفاظ على توازن الحموضة.

خل التفاح

الخل جيد للغاية لجسمك ، لأنه يساعد على زيادة وظائف الكبد والكلى ويجعل من الأسهل لجسمك استخدام الطعام الذي يأكله.