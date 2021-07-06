احتفل بعيد الأضحى المبارك في فندق الميدان

استمتع إلى أقصى حد باحتفالات عيد الأضحى مع برانش فاخر في مطعم فاريرز المميز في فندق الميدان. تلذذ بالمأكولات الشهية المحضرة بعناية مع المشروبات الغازية مقابل 195 درهم واستمتع ببوفيه غني بالأطايب يقدم مع المشروبات الروحية مقابل 315 درهم.

اكمل الاحتفالات على العشاء!

تستمر الاحتفالات على العشاء حيث تنتظرك وليمة فاخرة أنت وأصدقائك في مطعم فاريرز. انغمس في تجربة طعام لذيذة مع محطات الطهي الحية من جميع أنحاء العالم حيث يمكنك الاختيار من بين حزمتين تتضمنان اختيارات من المشروبات الغازية والروحية.

العروض:

برانش في مطعم فاريرز

السعر: 315 درهم للشخص شاملة المشروبات الروحية | 195 درهم للشخص شاملة المشروبات الغازية

315 درهم للشخص شاملة المشروبات الروحية | 195 درهم للشخص شاملة المشروبات الغازية التاريخ: طوال أيام عيد الأضحى

طوال أيام عيد الأضحى الوقت: من الساعة 12:30 ظهرًا حتى 3:30 مساءً

عشاء في مطعم فاريرز

السعر: 295 درهم للشخص شاملة المشروبات الروحية | 175 درهم للشخص شاملة المشروبات الغازية

295 درهم للشخص شاملة المشروبات الروحية | 175 درهم للشخص شاملة المشروبات الغازية التاريخ: طوال عيد الأضحى

طوال عيد الأضحى الوقت: 6:30 مساءً إلى 10:30 مساءً

6:30 مساءً إلى 10:30 مساءً للحجز: اتصل على ٣١١١ ٣٨١ ٩٧١+ أو راسل Restaurant.ReservationsTMH@meydanhotels.com

عرض عطلة المأكولا:

لمحبي الإقامات المليئة بالنكهات اللذيذة، باقة Foodcation سترضي ذوق عشاق الطعام! بسعر 670 درهم في الليلة، يمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة غداء أو عشاء مجانية في فاريرز أو ميلينيوم لاونج أو كيوب سبورتس بار بالإضافة إلى الانغماس في محطات الحلويات اللذيذة التي يقدمها طاهي المعجنات الموهوب في ميلينيوم لاونج ووجبة الإفطار في اليوم التالي.

670 درهم في الليلة

للحجز: أرسل بريد إلكتروني إلى meydanreservations@meydanhotels.com أو واتساب ٤٠٤٠ ٥٢٥ ٥٦ ٩٧١+ أو اتصل على ٣٢٣١ ٣٨١ ٤ ٩٧١+

عرض عطلة المغامرات

سيحب أطفالك هذا الخيار! تعتبر باقة Playcation في فندق الميدان مثالية لأولئك الذين يبحثون عن الإثارة لجميع أفراد العائلة لقضاء عطلة نهاية أسبوع طويلة. تجمع حزمة Playcation إقامة بسعر 670 درهم في الليلة شاملة تذكرتين مجانيتين إلى آي إم جي عالم من المغامرات وفطور في اليوم التالي في مطعم فاريرز.

670 درهم في الليلة لشخصين بالغين وطفلين (أقل من 12 عامًا)

للحجز: أرسل بريد إلكتروني إلى meydanreservations@meydanhotels.com أو واتساب ٤٠٤٠ ٥٢٥ ٥٦ ٩٧١+ أو اتصل على ٣٢٣١ ٣٨١ ٤ ٩٧١+

Link to images: https://www.dropbox.com/sh/p2ae476y6bkd02b/AABc7OU_0fYYNo9HzTCOx2Tna?dl…;

للاستفسارات الإعلامية ، يرجى الاتصال:

أنوغراها آمي - مدير علاقات عامة

مينز ديزاين