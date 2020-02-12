احذروا هذه الأطعمة تسبب انتفاخات البطن

يشكي الكثير من الاشخاص من آلام المعدة والانتفاخات بعد تناول الطعام، وهذا معناه أنك في حاجة لتغيير سريع لنظامك الغذائي وللعناية بصحة معدتك وجهازك الهضمي, لهذا فمن الافضل البدء بـ 10أيام كنظام غذائي لتنظيف المعدة والقولون, وابتعدي عن الأطعمة الثقيلة المليئة بالدهون والطعام السريع .

اليكِ أسوء 5أنواع من الطعام لمعدتك تماما ومن الافضل الابتعاد عنها وهي :

اللحوم الحمراء :

تناولكِ للحلوم الحمراء كثيرا وخاصة القطع المليئة بالدهون تسبب الكثير من المشاكل لجهازكِ الهضمي, ولذا يفضل التقليل من تناولها لمرة واحدة اسبوعيا وتكون خالية من القطع الملئية بالدهون .

اللحوم المصنعة :

تتضمن اللحوم المصنعة كالهوت دوج والفرانكفورت والسجق وغيرها من الحوم المصنعة التي تستخدم كثيرا في الساندويشات مليئة بالدهون المشبعة والصوديوم ونيترات الصوديوم, لذا ابتعدي عن تناولها تماما أو التقليل منها قدر الامكان .

السمن أو الزيوت المهدرجة :

من أكثر الانواع شدة علي الجهاز الهضمي, فلا يستطيع الجهاز الهضمي السليم هضمها بسهولة فما بالكِ بأصحاب الجهاز الهضمي الضعيف ولذا حاولي تغيير نظام طهيكِ واستخدمي زيت الزيتون أو زيت الذرة من الأنواع الجيدة واطهي بها كل طعامك وإن كان لابد استخدام الزبد الطبيعي لعمل الحلوى وقللي من استخدامه قدر الامكان وابتعدي عن السمن تماما .

الجلوتين :

في كثير من الاحيان تسبب الادوية المختلفة بعض الالام نتيجة حساسية الجهاز الهضمي للجلوتين وعدم القدرة علي هضمه، والجلوتين هو أحد انواع البروتين يتواجد في القمح والشعير والكثير من الاطعمة كالكاتشب والباستا والجبن والآيس كريم وهي قد تسبب نفس أعراض تعب المعدة من حرقة وتقلصات وسوء الهضم والغازات, فعليكِ اتباع حمية خالية من الجلوتين لـ 10 أيام ولاحظي أن كان هناك تحسن في حالة معدتك أم لا.

اللاكتوز :

جربي بعض المنتجات الألبان الخالية من اللاكتوز حتى يتحسن الهضم لديكِ.