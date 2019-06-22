احذري هذه المصادر المسببة للحساسية في المنزل

نفس الهواء الملوث قد يسبب العديد من الامراض وخاصة حساسية الصدر، حساسية العين، وحمي القش التي تسب العطس المتكرر مع سيلان الانف واحمرار العين. ولأننا نقضي أكثر الوقت داخل المنزل فيجب ان يكون الهواء بالداخل أنقى من هواء الشارع. والحقيقة ان هناك العديد من مصادر تلوث الهواء التي قد لا ننتبه اليها داخل كل منزل. ولحسن الحظ يمكن تفادي هذه الملوثات للحفاظ على نقاء الهواء داخلك منزلك. ولكن، يجب عليك أولاً معرفة مصادر التلوث بالمنزل وهي موضوعة على قائمة وكالة حماية البيئة.

المصادر المحتملة للتلوث داخل المنزل والبدائل الصحية:

مواد تثبيت الموكيت: أنواع الغراء التي تستخدم لتثبيت الموكيت في الأرض ينبعث منها مواد كيماوية متطايرة تعمل على تلويث الهواء داخل المنزل.

الحل: بعد تثبيت الموكيت يجب تهوية المنزل جيداً عن طريق فتح جميع الشبابيك مع تشغيل المروحة لمدة يومين او ثلاثة.

مصابيح الفلورسنت المكسورة. عندما ينكسر مصباح الفلورسنت (النيون)، ينبعث منه الزئبق بكميات صغيرة في الهواء. وتنظيف السجاد بالمكنسة لا يخلصك تماما من الزئبق، كما أنه لا يجب استخدام المكنسة من الأساس لأنها سوف تستمر في إطلاق كميات من الزئبق كل مرة تستخدميها فيها يعد ذلك.

الحل: لا تستخدم المصابيح الفلورسنت وخاصة في حالة تواجد الأطفال أو النساء الحوامل. إذا حدث وانكسر المصباح، افتحي النوافذ، أغلقي التكييف، وأخلي الغرفة لمدة 15 دقيقة.

الالكترونيات الحديثة الشراء: ينبعث من هذه الأجهزة مادة الفثالات، التي تم ربطها إلى تشوهات هرمونية ومشاكل الإنجاب.

الحل: تهوية المنزل جيداً عند شراء أجهزة جديدة حتى تبدد الرائحة. التنظيف باستخدام المكنسة الكهربائية حول أجهزة الكمبيوتر، والطابعات، وأجهزة التلفزيون بانتظام.

الصمغ والمواد اللاصقة: ينبعث منها مركبات عضوية متطايرة، مثل الأسيتون أو الميثيل إيثيل كيتون، التي يمكن أن تهيج العينين وتؤثر على الجهاز العصبي

الحل: استخدام المواد اللاصقة ذات القاعدة المائية والتي لا تحتوي على مادة الفورمالدهيد. التهوية الجيدة للمنزل أثناء استخدام هذه المواد.

معدات التدفئة مثل أجهزة التدفئة والمواقد والمداخن: المعدات الحرارية خاصة مواقد الغاز تنتج أول أكسيد الكربون الذي يمكن أن يسبب الصداع، والدوخة، والتعب إذا لم يكن المكان جيد التهوية. كما يمكن أن ينبعث غاز ثاني أكسيد النيتروجين الذي يسبب مشاكل في الجهاز التنفسي والتهاب العين، والأنف، والحلق.

الحل: الصيانة الدورية لأجهزة التدفئة والموقد والأفران مرة واحدة سنوياً على الأقل للتأكد من عدم وجود أي تسريبات.

الدهانات: دهانات اللاتكس أفضل بمراحل من دهانات الزيت لأنها تجف بصورة أسرع، لكن هذا لا يعنى أنها تبث مواد كيميائية متطايرة ضارة.

الحل: عند دهان لمنزل أو حتى غرفة من الرف يجب تهويتها لمدة لا تقل عن الأسبوع قبل الانتقال اليها. أيضاً يجب ارتداء قناع على الوجه أثناء العمل بهذه الدهانات. ما بالنسبة للحوامل فيجب تجنب الاتصال بالأماكن المدهونة حديثاً.

الأثاث الخشبي الجديد: العديد من الأثاث والمنتجات الخشبية يمكن أن ينبعث منها مادة الفورمالديهايد، وهو مادة تسبب تهيج العين والأنف، والحلق، السعال، الطفح الجلدي، والحساسية الشديدة لدى الكثير من الناس.

الحل: عند شرائك لأثاث جديد احرصي على تهويته قبل وضعه في المنزل كما يجب تهوية المنزل لعدة أيام بعد ذلك.