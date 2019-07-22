احذر الأمراض التي تنتقل مع الأمطار الموسمية

مع الرياح الموسمية تأتي سلسلة من الأمراض. ولكن مع بعض التغييرات في نمط الحياة يمكنك حماية عائلتك حتى مع اقتراب الرياح الموسمية وما يأتي معها من الأمراض الموسمية.

وضع الأحذية خارج المنزل لإبعاد الجراثيم التي تأتي معها من المطر.

تجنب استهلاك الخضروات الورقية الخضراء دون غسيل لأنها تحمل مخاطر عالية من التلوث. قد ترغب أيضًا في التوقف عن استهلاك السلطات التي يتم تقديمها في المطاعم نظرًا لعدم غسلها بشكل صحيح.

يفضل نقع المنتجات الطازجة في ماء دافئ مع الملح وبعض خل التفاح في التخلص من جميع آثار الأوساخ التي قد تحتوي على آفات تسبب المرض.

الحفاظ على أوراق البابايا الطازجة أو كبسولاتها في متناول يدي حيث يمكن أن تعمل العجائب لتعزيز المناعة وتصدم مستويات الصفائح الدموية في حالة إصابة الملاريا أو حمى الضنك شخص.

والأهم من ذلك ، عندما تصل الرياح الموسمية ، ينبغي أن يكون تعزيز مناعتنا الأولوية الأولى لأن ذلك يصبح خط الدفاع الأول ضد الأمراض الموسمية مثل اليرقان والملاريا وحمى الضنك والتهاب الكبد A و E والإسهال أو التسمم الغذائي.

تذكر لن تساعدك أي من النصائح أعلاه إذا كانت المناعة منخفضة.

من الضروري الحفاظ على صحة الأمعاء الجيدة ، وعدم السهر، بالإضافة الى تناول جرعة يومية من البروبيوتيك ، والفواكه الموسمية ، والبقاء نشطيا ، وتقليل مستويات التوتر لتعزيز نظام الدفاع الخاص بك.

الزيوت الأساسية الطاردة للبعوض:

السترونيلا: يمكن استخدام رذاذه في الغرفة وحتى على جلدك لمنع لدغات البعوض.

اللافندر: إنه يساعد على تحفيز النوم وهو أيضًا مثالي لصد البعوض. لها رائحة حادة تتصدى للبعوض بنسبة 80-90 ٪ لمدة 3-4 ساعات.

الزعتر: حرق أوراق الزعتر الجافة في جميع أنحاء المنزل للتأثير.

النيم: يمكن للمرء أن يفرك أوراق النيم على الجلد لصد البعوض أو حرق زيت النيم أو ببساطة مضغ أوراق النيم الطازجة.

شجرة الشاي: زيت شجرة الشاي يصد البعوض ويساعد أيضًا في لسع البعوض المهدئ. حاول استخدام زيت شجرة الشاي فورًا بعد التعرض للبعوض. قد لا تمنع الإصابة بحمى الضنك أو الملاريا (في حالة الإصابة بالبعوض المصاب به قليلاً) ، إلا أنها قد تساعد في تهدئة اللدغة.

حرق البخور الخالي من المواد الكيميائية أو الميرامية المجففة تصد البعوض وهي أكثر أمانًا من التبخير الكيميائي المحمّل.