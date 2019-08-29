عزيزي المراهق احذر هذه الأطعمة.. تسبب الكسل!

مع زيادة درجات الحرارة أثناء فصل الصيف، قد يشعر بعض الشباب والفتيات بالخمول وعدم الرغبة في النهوض من السرير أو المقاعد. يزداد هذا الشعور في فترة المراهقة، خاصة مع الاستسلام التام لمتابعة الـ«سوشيال ميديا» والمستجدات عليها، سواء من الأصدقاء أو المشاهير، يصبح الصيف بحرارته العالية فصل الكسل بتزامنه مع فترة الإجازة الصيفية، وعدم وجود التزامات تدفع المراهقين للحركة بصفة روتينية. إلى ذلك، هناك بعض الأطعمة أيضاً تسبب الشعور بالكسل والخمول، وتتسبب في انخفاض الطاقة العامة للجسم، هذا الإحساس يصيبك بالإرهاق عند القيام بأقل مجهود، لهذا يجب تجنب هذه الأطعمة قدر الإمكان.

أطعمة تسبب الكسل

1- المخبوزات المصنوعة من الدقيق الأبيض

مثل الخبز الأبيض بجميع أنواعه والمخبوزات، مثل الكرواسون والباتيه والبيتزا ولفائف القرفة، لأن الدقيق الأبيض يسبب ارتفاع سكر الدم بشكل كبير عقب تناوله مباشرة، ثم انخفاضه بشكل مفاجئ، مما يعطيك الشعور بالكسل والخمول، وأيضاً الجوع بعد فترة قصيرة جداً من تناول هذه المخبوزات، ولهذا ينصح باستخدام الخبز المصنوع من الدقيق الأسمر بدلاً من الأبيض، والتقليل من المخبوزات بوجه عام.

2- حبوب الإفطار أو "الكورن فليكس"

فضلاً عن أنها تسبب الجوع بعد فترة قصيرة جداً من تناولها، إلا أنها أيضاً مسؤولة عن الإحساس بالكسل وانخفاض الطاقة، فلا تتعجبي إذا شعرت بالنعاس بعد تناول إفطارك الذي يحتوي على هذه الحبوب، خاصة تلك التي تحتوي على سكريات وملونات.

3- الأطعمة المقلية

لا تتعجبي إذا شعرت برغبة شديدة في النوم عقب تناول وجبة من الدجاج والبطاطس المقلية، فالدهون الموجودة في هذه الأطعمة تحتاج من الجسم مجهوداً كبيراً لهضمها، وبالتالي يَحدث انخفاض في طاقة الجسم عامة، لأن الجسم مشغول بهضم هذه الأطعمة.

4- مشروبات الطاقة

على عكس ما يعتقده الكثيرون بأن مشروبات الطاقة تمد الجسم بالطاقة اللازمة لإنهاء المهام المطلوبة خلال اليوم، فالكمية الكبيرة من الكافيين والسكر التي تحتوي عليهما تلك المشروبات، تتسبب في رفع الطاقة لفترة قصيرة، ثم انخفاضها مرة أخرى بشكل كبير، ومن ثم تسبب الإحساس بالكسل، وذلك لانخفاض نسبة السكر بشكل ملحوظ في الدم بعد فترة من تناولها، مما يجعل الجسم في حالة من الخمول العام.

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