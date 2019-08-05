اختاري حميتك الغذائية المناسبة لجسمك من خلال هذا الاختبار

لا توجد حمية غذائية مناسبة للجميع فذلك الأمر يختلف من شخص لآخر، لذلك عليك اختيار الحمية الغذائية وخطة اللياقة البدنية حسب فئة جسمك وشخصيتك.

نشرت صحيفة "تايمز أوف انديا"، اختبار يمكنك من معرفة أي فئة تنتمي إليها من الفئات الأربعة وهي القائد، الشخص الاجتماعي، الداعم، والمخطط.

ويمكنك من خلاله تحديد الحمية وخطة اللياقة المناسبة لك.اليك الاختبار.

يتكون الاختبار من مجموعة من الأسئلة والإجابات، والتي يتم مم خلالها إيجاد حل لمشكلة السمنة وتحديد الطريقة المثلى للتعامل مع الحالة على النحو التالي:

1- ماذا تطلبين عندما تذهب إلى مطعم لتناول وجبة؟

أ) تطلبين الوجبة المخصصة من الطاهي

ب) تناقشين مع رفاقك قائمة الطعام ثم تطلبين

ج) تختارين وجبة مألوفة واعتيادية

د) تبحثين عن الطعام الأكثر قيمة غذائية.



2- اذا كان لديك قدرا كبيرا جدًا من المال بشكل لافت للأنظار، ماذا ستفعلين؟

أ) تستأجرين طاهياً خاصاً .

ب) تنظمين حفلة عيد ميلاد في مطعم فاخر.

ج) تستأجرين طباخًا لصنع وجبة لأطفالك.

د) توظفين خبير تغذية جيد لمتابعة خطة النظام الغذائي الخاص بك.

3- كيف تتناولين عشاؤك في أغلب الأوقات؟

أ) في اجتماع عملك

ب) مع أصدقائك

ج) مع عائلتك

د) في مكتبك

4- عندما لا يكون لديك رغبة في الطهي ماذا تفعل غالبًا؟

أ) الخروج مع صديق

ب) تتناولين اي وجبة من منزلك من الأسبوع الماضي

ج) تطلبين وجبة جاهزة من أحد المطاعم

د) تتناوليين مشروبا غنيا بالبروتين



5- ما هو أكثر شئ موجود بثلاجتك؟

أ) طعام مطبوخ

ب) الوجبات الخفيفة

ج) بقايا طعام من الأسبوع الماضي

د) علب زبادي

6- ما هو روتينك الرياضي المعتاد؟

أ) كرة المضرب

ب) زومبا

ج) تنزية الكلب

د) لعبة الغولف

7- ما هو سبب تغيبك عن التمارين الرياضية آخر مرة؟

أ) الخروج من المدينة للعمل المكتبي

ب) كان لديك دوار خفيف

ج) إنجاز بعض الاعمال

د)حرصك على تسليم العمل في الموعد المحدد

8- ما هو الشئ الذي لم تفكرين في فعله ابدًا؟

أ) الانضمام إلى معسكر

ب) السباحة

ج) ممارسة رياضة نط الحبل

د) لعب كرة السلة

9- إذا اعطيت لك فرصة لتجربة هذه الاشياء ماذا تختارين؟

أ) إنشاء صالة رياضية خاصة بك

ب) لعب كرة الشاطئ

ج) امتلاك ستوديو لرياضة اليوجا

د) ممارسة الفنون القتالية

10- ما هو سبب رغبتك للحصول على اللياقة البدنية؟

أ) لتجنب الإصابة بنوبة قلبية

ب) رغبتك في الحصول على جسد رائع

ج) التخلص من التوتر

د) الحفاظ على صحتك في حالة مثالية

أ- اذا كانت أغلب اجابتك من هذه الفئة، فأنت تنتمي لفئة القائد، فأنت تريد فعل أفضل ما في وسعك للحصول على وزن مثالي في أسرع وقت ولا ترغب في الانتظار لأوقات طويلة.

خطة الغذاء واللياقة الخاصة بك هي: تناول وجبات غذائية بسيطة وسهلة يمكنك اتباع حمية البحر المتوسط أو الباليو أو النظام الغذائي المرن وأضيفي إلى ذلك رياضة تنافسية في روتينك اليومي كالركض او ممارسة كرة المضرب.

ب- إذا اخترت معظم إجاباتك من هذه الفئة، فأنت شخص اجتماعي تحبين التحدث مع الآخرين عن الطعام والنظام الغذائي الذي تريد أن تتبعه، وتناقش ما يصلح وما لا يصلح لك.

خطة الغذاء واللياقة الخاصة بك هي : اتباع احد هذه الحميات الغذائية أما حمية وايلد أو سبارك سوليوشون وتمرينات الرقص أو الكرة الطائرة هي الأختيارات الجيدة بالنسبة لك.

ج- إذا اخترت معظم إجاباتك من هذه الفئة، فأنت شخص داعم فأنت تخصص وقتًا لعائلتك وتشعر بالذنب إذا قمت بجدولة مواعيد لممارسة تمريناتك الرياضية.

خطة الغذاء واللياقة الخاصة بك هي : تحتاج حمية غذائية معتدلة وتحتاج الى آلة رياضية بمنزلك للتحكم في سعراتك الحرارية.

د- إذا اخترت معظم إجاباتك من هذه الفئة، فأنت شخص مخطط، وتحسب السعرات الحرارية قبل تناول أو شراء أي منتج.

خطة الغذاء واللياقة الخاصة بك هي : النظام الغذائي المناسب لك هو داش والتمرينات القتالية هي الأفضل بالنسبة لك.