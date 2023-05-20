اختبار الحمل المنزلي بالملح هل هو دقيق؟

هناك العديد من الاختبارات ومن ضمنهم اختبار الحمل المنزلي بالملح وهي من الاختبارات الرخيصة والمتواجدة في كل منزل بدلاً من شراء العديد من الاختبارات الأخرى والتي تعتبر الأسهل والأوفر لكثير من النساء المتزوجات حديثًا، حيث يتم عمل هذا الاختبار لكي تعرف إذا كانت حاملاً أم لا وأيضًا بولد أم بنت ولكن لا يجب الاعتماد عليه كثيرًا لأنها ليست من الاختبارات الدقيقة هيا نتعرف على هذا الاختبار في الأسطر القادمة.

اختبار الحمل المنزلي بالملح

لكي يتم عمل تحليل الحمل المنزلي بالملح يجب اتباع هذه الخطوات وهي:

يجب إحضار ملعقتان من الملح ويتم وضعهم في كوب فارغ.

ثم يتم وضع كمية من البول ويجب أن يكون في الصباح الباكر بسبب ارتفاع نسبة هرمون الحمل صباحًا وهذا هو الوقت المناسب لاختبار الحمل بالملح .

. ثم يتم الانتظار حوالي 6 ساعات لكي يتم التحليل بأكثر دقة وفعالية.

ومن هنا إذا رأيتِ حدوث فوران فهذا سلبي أي لا يوجد حمل.

وإذا لم يحدث أي فوران ويوجد فيها بعض الرغاوي تشبه الحليب فهذا يدل على إيجابية الحمل.

ولكن لكي يتم التأكد من نتيجة الحمل يجب عمل اختبار الحمل الرقمي أو بالدم ويجب متابعته مع الطبيب المختص.

تجربتي مع اختبار الحمل بالملح

هناك الكثير من الاختبارات الشائعة والمنتشرة ومن ضمنها اختبار تحليل حمل منزلي بالملح هيا نتعرف على تجارب إحدى النساء:

أنا أبلغ من العمر 25 عامًا وقد فات مدة كبيرة من زواجي ولم أحمل حتى الآن ولكن شعرت في بعض الأيام الأخيرة ببعض الأشياء وكنت أخبر صديقتي بذلك ولكن نصحتني بهذه التجربة في المنزل بسبب أني لست على ما يرام، وفعلاً تم عمل اختبار الحمل المنزلي بالملح في اليوم التالي صباحًا ولكن لا أعرف النتيجة ولم تكن واضحة بسبب التسرع وكنت متلهفة وانتظرت كثيرًا حتى ظهرت النتيجة بالإيجاب والحمد لله.

أما التجربة الأخرى فقد أتت من سيدة تبلغ من العمر أربعون عامًا ولم ترزق بأي أطفال نهائيًا، ولكن كانت دائمة عمل الاختبار المنزلي بالملح حيث تغير لون البول وفعلتها مرة أخرى للتأكيد وفعلاً تم التأكد بأنها حامل من هذا الاختبار المنزلي وتم ذهابها للطبيب المختص وتم عمل الاختبار بالدم وتأكدت للمرة الثالثة بأنها حامل.

ملحوظة: هذه الاختبارات ليست دقيقة وتختلف من سيدة لأخرى لأنها تعمل على فحص الحمل المنزلي بدون جهاز ولكن يجب التأكد من نتيجة الحمل بالاختبار الرقمي أو بالدم في المعامل الصحية.

هل اختبار الحمل بالملح صحيح

تحليل الحمل المنزلي بدون جهاز بالملح تعتبر من الاختبارات الغير دقيقة ولكن أعطت بعض النتائج المدهشة لبعض النساء وهذا ما وضحناه في الأسطر السابقة من خلال تجربتي مع اختبار الحمل بالملح .

أما الإجابة فقد كانت بالإيجابية لبعض النساء والسلبي للبعض الأخر أي أن نتيجة اختبار الحمل في المنزل بالملح ليست دقيقة بالمرة وكما تحدثنا يجب عمل الاختبار الرقمي أو الاختبار بتحليل الدم في المعامل لمعرفة والتأكد من وجود حمل أم لا.

الوقت المناسب لاختبار الحمل بالملح

الحمل هبة من الله يهبها لمن يشاء ويمنعها عن من يشاء، نحن نعلم أن وجود الأطفال من أساسيات الحياة وزينتها ولكن يجب الصبر والرضا والدعاء لله عز وجل لمن لم يرزقه الله بالحمل، ولكن توجد بعض النساء من يكرمها الله بعد فترات طويلة بظهور بعض أعراض الحمل فيتم استخدام اختبار منزلي للحمل بالملح والتأكد من حملها سواء بالنتيجة الإيجابية أو السلبية، ولكن لكي يتم عمل هذا الاختبار يجب أن تفعلها عندما يتم الاستيقاظ من النوم صباحًا لأن hCG وهو ما يسمى بهرمون الحمل يكون تركيزه أعلى في البول وخاصةً في الصباح الباكر.

اختبار الحمل بالملح والخل

لقد تحدثنا عن هوس النساء عند اجراء فحص الحمل المنزلي بالملح بمجرد الشعور بأعراض الحمل ولكن يوجد اختبار بالملح والخل هيا نتعرف على هذا الاختبار أيضًا.

المكونات

احضار كمية مناسبة من الخل ويجب أن يكون حديث الإنتاج وصلاحيته غير منتهية لكي يتم التفاعل جيدًا.

كوب فارغًا وأن يكون شفاف.

كمية من البول الذي يتم أخذه فور الاستيقاظ من النوم.

طريقة التحضير

يتم وضع كمية من الخل في الكوب الشفاف.

ثم يتم وضع عينة البول على الخل ويتم الانتظار قليلاً.

يجب أن تكون النسبة متساوية بين الخل والبول.

إذا تم تغيير لون البول مع الخل فهذا يعتبر من النتيجة الإيجابية أي تم حدوث حمل.

أما لو كان العينة المخلوطة لم تتغير لونها فهذا يعتبر من النتيجة السلبية أي لا يوجد حمل.

وهذه ليست نتائج دقيقة نهائيًا ويجب التأكد بالتحليل الرقمي وتحليل الدم والذهاب إلى الطبيب المختص بكشف النساء للتأكد من نتيجة الحمل.

كيف تكون رغوة تحليل الحمل بالملح

تعد كشف الحمل في المنزل بالملح من الاختبارات التقليدية التي تحدث من أيام أجدادنا، لذلك سنتعرف على أنواع الرغاوي الذي يحدث في هذا الاختبار وهي:

الرغوة الكثيرة: وهي التي تحدث أثناء عمل الاختبار ووضع البول والملح مع بعضهم ويدل على وجود حمل.

وهي التي تحدث أثناء عمل الاختبار ووضع البول والملح مع بعضهم ويدل على وجود حمل. الرغوة الخفيفة: وهي تدل على نتيجة سلبية وعدم وجود حمل.

هل اختبار الحمل بالملح دقيق؟

تم العديد من الأبحاث والدراسات التي تخص هذا المجال ولكن لم يسند أي تفسير علمي على دقة اختبار حمل منزلي مضمون بالملح وهذا يتنافى مع العلم الحديث والقديم أيضًا، إذن الإجابة هي لا برغم نجاح بعض السيدات في هذه الاختبارات ولكن يوجد اختلاف كبير في النتائج سواء بالإيجابية أو السلبية.

ما هي اسرع طريقة لمعرفة الحمل؟

هناك العديد من الطرق ولكن الأفضل اختبار الحمل عن طريق الدم أي يمكن أخذ عينة من الدم ويتم الاختبار في المعامل الموثوقة لكي يتم التأكد من نتيجة الاختبار سواء بالإيجاب أو السلبي، حيث يتم ظهور هرمون الحمل من خلال الدم بعد مرور أسبوعًا كاملاً من يوم ظهور أعراض الحمل المعروفة.

وفي ختام مقالنا فقد تعرفنا على اختبار الحمل المنزلي بالملح وقد تعرفنا أنه ليس بالدقة ولا يجب الوثوق فيه، وتعرفنا أيضًا على الطرق الأخرى المنتشرة كثيرًا وكيفية التأكد من نتيجة الحمل سواء بالإيجاب أو السلب بالرغم من أن هناك العديد من النساء من قام بتجربة هذه الاختبارات ونجحت معهن والبعض الأخر لم تنجح معها، ولذلك الأفضل أن يتم التأكد من خلال عمل عينة من الدم في المعامل الطبية لما لها من دقة وثقة في إظهار نتيجة الحمل.