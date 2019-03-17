5 قواعد أساسية لاختيار الملابس الداخلية

من القواعد الأساسيّة في عالم الموضة، اختيار الملابس الداخليّة الصحيحة خاصّة حمالات الصدر.

في ما يلي، نقدّم إليكِ بعض النصائح لاختيار حمالة الصدر المناسبة:

1. لا ترتدي حمالة الصدر الرياضيّة إلا في أوقات الرياضة.

2. احرصي على أن يكون رباط حمالة الصدر متيناً فيشدّ صدرك جيّداً و اختاريه مطاطياً حيث إمكانيّة التعديل أي تضييقه بحسب الطلب.

3. احرصي على أن تختاري القياس المناسب بشكلٍ تغطي حمالة الصدر كامل صدرك.

4. إذا كان صدرك كبير الحجم، فتجنّبي اختيار حمالة الصدر ذات قصّة نصفيّة Demi.

5. من الجميل أحياناً زيادة الحشوة أي الـ Pads إلى حمّالة الصدر.

أنواع حمالات الصدر:

حمالة الصدر الرياضية: إنّها القطعة التي لا يمكن لبسها إلاّ خلال ممارستنا التمارين الرياضية، لأنّها سميكة قليلاً وتأتي على شكل بلوزة قصيرة. تعمل حمّالة الصدر الرياضية على شدّ الصدر جيداً أثناء التمارين، تمتصّ العرق بسبب قماشتها الخاصّة، وتعطي الصدر شكلاً جميلاً.

حمالة الصدر الرقيقة: من المهم أن تحتوي خزانتكن على هذا النوع من حمّالات الصدر. تناسبكن كثيراً خلال النوم، خاصّةً إن كنتنّ تفضّلن النوم بحمّالة الصدر. تتميّز هذه القطة بقماشتها القطنية الناعمة والرقيقة التي لا تضغط على الصدر.

حمالة الصدر العصرية: تتميّز حمّالة الصدر هذه بقصّتها التي تُضفي الجاذبية على شكل صدركنّ. كما إنّها ملفتة بالرباط الرفيع الذي يأتي على شكل X من الخلف.

حمالة الصدر الشفافة: أطلقت الماركات الخاصّة بتصنيع حمالات الصدر أخيراً، تلك التي ترتكز على الأقمشة الشفّافة كالموسلين والدانتيل. من الجميل أن تتوفر في خزانتكنّ هذه الحمّالات لأنها تناسب الملابس الرسمية الشفافة.

حمالة الصدر المريحة: في أيامنا العادية، نرتدي الـ T-Shirt القطنية، لذا من المفضّل أن نشتري حمّالة الصدر الخفيفة والمريحة من حيث قماشتها الناعمة وقصّتها التي تلفّ محيط الصدر بالكامل.