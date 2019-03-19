8 قواعد هامة يجب اتباعها عند اختيار زي العمل

الفتاة الذكية والأنيقة تخطط لما سترتديه في الليلة السابقة

تعتبرُ الملابس إحدى أهمّ الأساسيّات التي يُعنى باختيارها الأشخاص بحرص، كونها تعكس جمالَ مظهرهم الخارجيّ، وتعبر في الوقت نفسه عن أذواقهم، كما تؤثّر بشكلٍ مباشر على ثقتهم بأنفسهم، وتأخذ هذه القضيّة حيّزاً كبيراً من اهتمام النساء على وجه التحديد، حيث ينفقن الكثير من الأموال في سبيل الظهور بمظهرٍ لائق أمامَ الآخرين.

وأظهرت الدراسات مراراً وتكراراً أن ما ترتديه من ثياب إلى مكان العمل يعد أمراً هاماً، فالناس غالبا ما يبنون أول فكرة عنك من خلال ملابسك، وفي هذا المقال نقدم لكِ قواعد لا غنى عنها عند اختيار ثياب العمل:

1. التخطط المسبق

الفتاة الذكية والأنيقة تخطط لما سترتديه في الليلة السابقة لأنها تعرف أنها سوف يكون لديها المزيد من الوقت لاختيار شيء مناسب وأنيق بالمقارنة مع اختيار أي زي في الصباح.

2. معالجة المشاكل

التجاعيد أو كرمشة القماش يمكن أن تحول أي زي من أنيق إلى سيئ، لذلك انتهي من الكي مساءاً ولا تضيعي الوقت في الصباح. كذلك تفقدي ثيابك لأي زر مفقود أو غير مثبت جيدًا.

3. حذاء للطوارئ

الحذاء عنصر هام لإكمال أي زي، ولكن ماذا لو حدث طارئ وانكسر الكعب؟ احتفظي بحذاء أضافي في متناول اليد لهذا اليوم.

4. الألوان ضرورية

الفتاة الأنيقة لا تكتفي بالألوان المحايدة أو الآمنة، فهي مملة أيضاً، لذلك فهي تجرب الألوان المختلفة وتدمجها مع ثياب العمل.

5. حمالة الصدر ضرورية

حمالة الصدر غير الثابتة يمكن أن تكون مصدر إزعاج واحراج، لذلك احرصي على ارتداء حمالة صدر لا تكشف الكثير.

6. حتى الجينز يجب أن يكون أنيقاً

قد يصدف أحياناً ان تسمح الشركة بارتداء سروال من الجينز إلى مكان العمل ولكن لا تبالغي كثيرًا والتزمي بارتداء سروال أنيق وغير مقطع.

7. تجنبي الفساتين أو التنانير القصيرة

التنانير والفساتين القصيرة مرفوضة في مكان العمل لذلك تجنبي اختيارها اذا كنت في مؤسسة لديها قوانين خاصة بالأزياء.

8. نسقي بين قطع الأزياء العصرية والمهنية

أحياناً الجمع بين قميص العمل مع تنورة عصرية يمكن أن يكون متعة ولكن لا تخرجي عن المألوف ما لم تكوني موظفة في شركة أزياء.

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