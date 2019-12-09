اخسري 3 كيلوغرامات في أسبوع

هل ترغبين في خسارة بعض الوزن الزائد قبل موسم الاعياد، لما لا تجربي هذه النظام الغذائي الذي يعد بخسارة 3 كيلو من الوزن أسبوعياً والحصول على جسم صحي ورشيق بدون عناء.
اليوم الأول:
الإفطار : شريحتين توست أسمر، 2 بيضة مسلوقة.
الغداء: طبق من السلطة ( 2 حبة طماطم، حبة خيار، فلفل رومي، جرجير، نصف جزرة، عصير ليمونة، ملعقة زيت زيتون ) نصف صدر دجاجة مسلوق ومنزوع الجلد.
العشاء: زبادي خالي الدسم، خس أو خيار.
اليوم الثاني:
الإفطار: قطعة جبنة بيضاء بحجم البيضة، مع ملعقة صغيرة زيت الزيتون وجرجير، شريحتين توست أسمر.
الغداء: طبق سلطة، 250 غ سمك مشوي.
العشاء: شريحة ديك رومي، شريحتين توست أسمر، زبادي منزوع الدسم.
اليوم الثالث:
الإفطار: كوب عصير برتقال طبيعي، بيضة مسلوقة مضاف إليها ملعقة صغيرة زيت الزيتون وزعتر أخضر، شريحة توست.
الغداء: علبة تونة بدون زيت، شريحة توست أسمر، 2 ثمرة خيار.
العشاء: تفاحة، كوب زبادي منزوع الدسم، شريحة توست أسمر.
اليوم الرابع:
الإفطار: كوب عصير جريب فروت، بيضة أومليت بدون زيت مع الكرافس والفلفل الأخضر.
الغداء: ربع صدر دجاج متبل بالأعشاب كالأوريغانو أو الروزماري والليمون و مطهي على البخار مع البروكلي وحبة جزر و فاصوليا حمراء.
العشاء: زبادي خالي الدسم.
اليوم الخامس:
الإفطار: ثمرة فاكهة، قطعة جبنة بيضاء
الغداء: سمكة مشوية مع سلطة، أو ستيك مشوي مع صحن أرز أبيض صغير خال من الدهون.
العشاء: حزمة خس، زبادي منزوع الدسم، شريحة توست أسمر.
اليوم السادس:
الإفطار: كوب عصير جريب فروت، شريحة توست أسمر مع مربى.
الغداء: برجر الخضراوات بدون دهون مكون من حبة جزر، نصف باذنجانة صغيرة، بروكلي. يقطع ويحشى بقطعة شيدر لايت ويطهى بالفرن لمدة 20 دقيقة، كوب عصير تفاح أو جريب فروت.
العشاء: كوب زبادي لايت، 2 ثمرة خيار.
اليوم السابع:
الإفطار: طبق بطيخ، قطعة جبنة بيضاء بحجم البيضة.
الغداء: ستيك بقري مشوي خالي من الدهون، خضار مشوي ( فلفل ألوان، كوسا )
العشاء: بيضة مسلوقة، كوب عصير جريب فروت.
ملاحظات هامة :
- من الضروري تناول كمية كافية من الماء حوالي 8 أكواب يومياً خلال اتباع هذا النظام.
- يفضل عدم تناول الطعام بعد الساعة 7 مساءً.
- الإبتعاد عن تناول الأطعمة المقلية في الدهون .
- العصائر طبيعية دون مواد حافظة.
- تناول مايعادل 2 ملعقة سكر للشاي والمشروبات تقسم علي مدار اليوم.
- الابتعاد عن المشروبات الغازية
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