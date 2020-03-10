اخسر 7 كيلو جرام بالأسبوع مع ريجيم التونة

تناول الأسماك يفيد في أنظمة الريجيم، ويعمل على الحصول على نتائج سريعة في تخفيف الوزن . اخترنا لكِ اليوم ريجيم التونة، لأنها من الأسماك المغذية لاحتوائها على (أوميجا 3)، كما من الممكن أن تناول التونة مشوية أو مُتبلة مع قليل من زيت الزيتون في الفرن أو معلبة ويتم تناولها بدون زيت.

من الممكن أن يحقق لكِ ريجيم التونة خسارة في الوزن تعادل 7 كيلو جرامات في الأسبوع:

وجبة الإفطار

بيضة مسلوقة.

نصف رغيف أسمر صغير أو سن.

قطعة من الجبن الأبيض قليل الدسم بدون ملح

وجبة الغذاء

علبة تونة مصفاة من الزيت.

طبق كبير من السلطة.

وجبة العشاء

كوب من اللبن الرائب مع الخيار.

نصائح:

يمنع في هذا الريجيم تناول المشروبات الغازية أو الشاي أو القهوة أو غيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

ضرورة تناول لترين من الماء يوميا.