ترتيب الأبراج من ناحية الأكثر خطرًا .. البرج الأول على القائمة سيصدمك!

كشفت قاعدة بيانات مكتب التحقيق الفيدرالي FBI عن قائمة تضم أبراج أكثر الأشخاص اختلالاً عقلياً، والقتلة المتسلسلين، من خلال تجارب أجريت على مجموعة من المجرمين.

نقدم لكم في هذا المقال أخطر الأبراج بالترتيب:

12- برج الجوزاء.. أقل الأبراج إيذاءً

وفقاً للإحصائيات سُجل برج الجوزاء كأقل الأبراج إيذاءً، على الرغم من توقع مجيء هذا البرج في أعلى القائمة؛ بسبب مواقفه المتغيرة.

وفي الواقع يظهر هذا البرج وكأنه لا يستطيع أن يؤذي أحداً غير نفسه، بالرغم من أن لديه سمعة سيئة للغاية وحالة مزاجية متقلبة.

11- برج الدلو.. ثاني أكثر الأبراج لطفاً

سُجل برج الدلو الذي يعطى أهمية كبيرة للالتزام بالقوانين والمبادئ، كثاني أقل الأبراج إيذاءً، يحمل أصحاب هذا البرج قدرة تعامل عالية مع الناس وكذلك مع مجريات الأحداث.

ويبدو المنتمون إليه أبرياء لدرجة لا يستطيعون فيها التستر أو التغطية على أفعالهم غير السوية، أو تقبل إلقاء القبض عليهم.

10- برج الأسد.. ثالث أكثر الأبراج لطفاً

جاء برج الأسد في القائمة كثالث أقل الابراج إيذاءً، والمعروف عنه أنه تواق إلى الاستحواذ على اهتمام الآخرين في كثير من الأحيان.

وفي الأقوال التي أدلى بها المجرمون الجنائيون المنتمون لبرج الأسد، أوضحوا أن الجرائم التي ارتكبوها على نمط يلائم طبيعة البرج، كانت فقط بغرض جذب الانتباه.

9- برج الميزان.. في الترتيب التاسع

في الواقع احتل برج الميزان المشهور بطابعة الصبور والمهذب والمنصف، مثل أبراج الجوزاء والدلو والأسد المرتبة التاسعة في القائمة.

وأوضح المنتمون لبرج الميزان أن الجرائم التي ارتكبوها، كانت بغرض ضمان تحقيق العدالة في الظروف العصيبة، وليست من دواعي سرورهم بذلك.

8- برج العذراء.. في الترتيب الثامن

برج العذراء المعروف بدقته وبنظامه، يأتي في المرتبة الثامنة كأكثر الأبراج اختلالاً عقلياً، يعتقد أنهم ماهرون في موضوع إخفاء الأدلة والتمويه وعدم الوقوع في الأسر، وحركتهم دقيقة جداً بالإضافة إلى أنهم يفكرون في أدق التفاصيل، في الأعمال التي يقومون بها.

ومن ناحية أخرى فإن مهاراتهم في الغش والاحتيال موضوع مختلف كلياً، لدرجة تفوق مهاراتهم في جرائم القتل.

7- برج الحوت.. في الترتيب السابع، عاطفي لكن بالطبع ليس رقيقاً

يتفق البعض على تميز برج الحوت بمشاعره العاطفية، لكن وفقاً للإحصائيات فإن أصحاب هذا البرج لديهم قلوب طيبة جداً لكن ليسوا أبرياء بهذا القدر. لدرجة إن أكثر القتلة المتسلسلين وغريبي الأطوار والمرعبين ينتمون إلى هذا البرج.

على سبيل المثال، كان جون واين جاسي القاتل المتسلسل الأكثر شهرة في أميركا ينتمي إلى برج الحوت.

6- برج الجدي.. يقع بالضبط في منتصف القائمة

يأخذ برج الجدي مكاناً في منتصف القائمة، بالرغم من أن هذا البرج يضم عدداً متوسطاً من القتلة الجنائيين إذا تحدثنا بشكل إحصائي، إلا أنه يضم الذين ارتكبوا أكبر عدد من الجرائم

بينَ القتلة على مر التاريخ.

5- برج الحمل.. وقوع برج الحمل ضمن الخمسة الأوائل أمر غير مفاجئ

يقع برج الحمل المعروف بغضبه المفاجئ وعناده وتمرده من ضمن الخمسة الأوائل، يرتكبون معظم جرائمهم في لحظة جنون، ثم يندمون بعد ذلك.

4- برج الثور.. في الترتيب الرابع معروف بطابعه القوي

يأخذ برج الثور المعروف بقوته وطموحه وغضبه وجرأته مرتبة متقدمة في القائمة، لا يترددون في ارتكاب جرائم القتل من أجل ضمان تحقيق أهدافهم ومصالحهم الشخصية، ومن دافع شرٍ مطلق وليس فقط لأنهم مرضى نفسيون أو مختلون عقلياً.

أوضحت إحصائية أخرى تدعم هذا، أن برج الثور هو أكثر الأبراج إجراماً في القضايا النقدية، مثل الغش والاحتيال.

3- ملك عالم الجريمة.. برج القوس

علي الرغم من أن برج القوس هو برج نادر الوجود على مستوى العالم، إلا أن انتماء عدد كبير جداً من المجرمين له حقاً يجعله برجاً خطيراً جداً.

والسبب الوحيد وراء أن برج القوس لا يحتل المرتبة الأولى في قائمة عالم الجريمة، يعود إلى أن الجرائم تكون بتحريض من أشخاص آخرين يكون هو تحت قيادتهم، ولا يفعل ذلك من تلقاء نفسه.

يستطيع برج القوس الحصول على مواقع ومناصب لا تصدق مثل رئاسة الدول وزعماء المافيا وبارونات المخدرات؛ نظراً لشخصياتهم الجذابة وأفكارهم، واكتسابهم احترام وإعجاب الآخرين.

فمعظم المجرمين الذين بالتأكيد قد سمعتهم بأسمائهم في الأفلام والمسلسلات، كانوا جميعاً ينتمون إلى برج القوس. مثل (بابلو إسكوبار، تيد بو دي، لاكي لوتشيانو، تشارلز برونسون، وحتى ستانلين)

2- برج العقرب.. لا منافس له في الاختلال العقلي

أفعاله وتصرفاته الغامضة وجرأته تجعل منه ثاني أكثر الأبراج خطورة على المستوى الإحصائي، ويشتهر برج العقرب بأنه لا ينسى أبداً الإساءة الموجهة له، ويرد على ذلك بشكل عنيف للغاية.

والجانب الأكثر رعباً لمجرمي برج العقرب، أن معظم الجرائم التي يرتكبونها يؤدونها بشكل مؤلم وعنيف ويتبنون الأساليب السادية تجاه الضحايا.

وبالطبع ليس من قبيل الصدفة أن يكون تشارلز مانسون أكثر الأشخاص اختلالاً عقلياً في العالم، ينتمي إلى هذا البرج.

1- السرطان.. البرج رقم واحد

برج السرطان الذي يضم أكثر الأشخاص إجراماً يتربع على قمة القائمة، أصبح البرج رقم 1 في ارتكاب الجرائم بسبب تصرفاته المفاجئة وغير المتوقعة.

بالإضافة إلى أن معظم عمليات القتل التي يرتكبها تنشأ بالأساس من أمور عاطفية مثل الغيرة، وذلك عكس جميع الأبراج الأخرى.

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