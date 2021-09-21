ادعية السفر بالسيارة، يعد السفر بالسيارة من الأمور الصعبة الّتي يواجهها الكثير من الأفراد بسبب الظروف الصعبة الّتي تحيط بهم وخوفاً من الكورونا لأنه السفر بالسيارة لا يوجد اختلاط مع الناس ولا تشعر بالقلق من الفيروس.

ادعية السفر بالسيارة

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا منقلبون ظن اللهم إنا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى.

اللهم هون علينا سفرنا هذا وأطوى عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل.

إني أستودعك الله الذى لا تضيع ودائعه.

أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك وزودك الله التقوى، وغفر ذنبك ويسر لك الخبر، حيثما كنت.

بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا منقلبون.

والحمد لله الحمد لله الحمد لله الله اكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك إني ظلمت نفسي، فأغفر لي فإنه لا يعفر الذنوب إلا أنت.

اللهم هون علينا سفرنا هذا وأطوى عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من، وعثاء السفر وكأبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد

أذكار أثناء السفر

ترديد التكبير والتسبيح طوال الطريق.

قول (أعوذ بكلمات الله التامت من شر ما خلق)، (كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا ).

سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. اللهم أغفر لي ذنبي، اللهم أجعلنا من العابدون الطائعون الصابرون.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبوح قدوس رب الملائكة والروح أغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مع الأبرار.

اللهم لك الحمد والشكر حمدًا طيبًا مباركًا ملئ السموات والأرض عالم الغيب والشهادة.

رب كل شيء ومليكة أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله.

أدعية يوم الجمعه

دعاء السفر