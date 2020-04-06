ارتداء الكمامة في الأماكن العامة أصبح إلزامياً

مع العدد الإجمالي لحالات فيروسات التاجية التي تعبر أكثر من 2،70،000 في الولايات المتحدة الأمريكية ، ينتشر المرض مثل حرائق الغابات في البلاد. في مثل هذه الحالة ، من أجل احتواء الفيروس من الانتشار أكثر ، أوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) جميع الأمريكيين باستخدام الأقنعة أثناء الخروج في الأماكن العامة.

مع توصيات بعدم شراء الأقنعة الطبية التي يرتديها المهنيون الصحيون والتي تعاني من نقص في الإمدادات.

حيث أكد مركز السيطرة على الأمراض على ان القناع القماشي هو كل ما تحتاجه لحماية نفسك أثناء وجودك في الأماكن العامة. ونصح كبار المسؤولين في مركز السيطرة على الأمراض الجميع ، حتى الأشخاص الذين يبدو أنهم يتمتعون بصحة جيدة بارتداء قناع أو استخدام قطعة قماش تغطي الفم والأنف ، عند التسوق في محل البقالة أو أثناء التواجد في أي مكان عام.

وتمثل الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 25% من حالات COVID-19 حول العالم ، مع أكثر من 7000 حالة وفاة. وتوفي يوم الخميس الماضي 1000 شخص في يوم واحد في البلاد.

إليك كيفية صنع قناع للوجه في المنزل باستخدام أي نوع من القماش:

خذ قطعة قماش مربعة ضعف حجم وجهك.

الآن قم بطيها إلى النصف لتشكيل مستطيل مزدوج الطبقات.

الآن خذ شريطين مرنين أو شرائط شعر لكلا الجانبين.

ضع الأربطة المرنة على جانبي القماش بتمريرها عبر الأربطة.

الآن قم بطي الجوانب الخارجية نحو الوسط وقم بتمديد الأربطة المطاطية على كلا الجانبين.

لديك قناع خاص بك ، والذي يمكن حتى إعادة غسله.