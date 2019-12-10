ارتدي اللون الأحمر في الكريسماس على طريقة سيرين عبدالنور

تتمتع سيرين عبدالنور بتأثير هائل من قبل متابعيها سواء من حيث ملابسها أوشعرها أو مكياجها وستايلها الأنثوي الراقي، فبمجرد أن تظهر بإطلالة جديدة تصبح على الفور من أقوى اتجاهات الموضة.

نشرت عبدالنور أكثر من مرّه على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" إطلالة أنيقة باللون الأحمر مناسبة لأجواء أعياد الميلاد والتي تستطيع أن تستلهم منها إطلالات الكريسماس، لذا يتميز ستايلها بحبها للفساتين الضيقة التي تبرز منحنيات الجسم ، كما أن فيها لمسات من الجرأة الراقية.

رسائل عيد ميلاد مجيد "الكريسماس" 2019 من البوابة

وشاركت الفنانة اللبنانية عبدالنور في موسم رمضان الماضي بمسلسل الهيبة مع الفنان السوري تيم حسن، ويعرض لها حالياً على منصة شاهد مسلسل الديفا والذي يروي كواليس حياة النجوم، وكانت عبدالنور قد كشفت عن شخصيتها بأنّ ريما تشبهها في بعض التفاصيل وتشبه عدد من النجمات‎.

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