ارتفاع إنزيمات الكبد: الأسباب، العلامات، الأعراض وطرق العلاج

من علامات ارتفاع انزيمات الكبد خروج بول وبراز بلون داكن

من أكبر أعضاء الجسم، يتميّز بلونه الأحمر، ويلعب الدور الأساسي في عمليات الأيض وتخزين الغليكوجين كما أنّه مسؤول عن تخليص الجسم من السموم، لهذا تعتبر مشكلة ارتفاع إنزيمات الكبد من الأمور التي تثير القلق وتستدعي العلاج السريع لتجنب تفاقمها، وسنتعرف من خلال هذا المقال على الأعراض والعلامات والمسببات وطرق العلاج.

الأسباب:

- زيادة كمية الدهون المتراكمة على الكبد.

- تناول الأدوية المتخصصة في علاج الكولسترول.

- الإصابة بمرض السكري.

- سوء النظام الغذائي المتبع.

- تناول الكحول.

- نتيجة للإصابة بفيروس الكبد الوبائي ويكون فيه ارتفاع الإنزيمات عالياً جداً.

- خسارة الوزن بشكل سريع.

العلامات:

- الإصابة باليرقان والذي يتحوّل فيه لون البشرة للون الأصفر مع بياض العينين.

- خروج بول وبراز بلون داكن.

- الإصابة بالاستسقاء والنزيف المعوي نتيجة لتراكم السوائل في منطقة البطن.

- انخفاض في حرارة الجسم.

الأعراض:

الشعور بالتعب والإرهاق.

دوار وغثيان وقد يكون مصحوب بالقيء.

الشعور بألم في الجزء العلوي من الجانب الأيمن للبطن.

تغيرات على الجانب النفسي.

العلاج:

- الابتعاد عن تناول الحكوليات بجميع أنواعها والابتعاد عن تناول الأدوية دون اللجوء لإستشارة الطبيب.

- اتباع الحميات الغذائية وتجنّب الأطعمة المحتويه على السكر المكرر والوجبات الجاهزة، وتناول اللحوم ذات الدهون المنخفضة والغنية بالبروتين كتناول اللحون الحمراء، والبيضاء إضافة لتناول الألبان ومشتقاتها والتي تسهل عملية الهضم.

- الإقلاع عن التدخين.

- الحرص على تناول الأغذية الغنية بأوميجا-3 والتي تتوفر في الأطعمة البحرية وزيت بذور الكتان.

- استشارة طبيب متخصّص لإرشادك للنظام الغذائي الواجب اتباعه لضمان سلامة وصحة الكبد وضمان حصول الجسم على حاجته من المكملات الغذائية لضمان بناء خلايا الكبد والتي من أهمها فيتامين B-12 وإنزيم Q10.

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