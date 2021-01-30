ارتفاع حالات قصر النظر لدى الأطفال والسبب الشاشات الرقمية

منذ الاعلان عن وباء كوفيد-19 انتقل طلاب المدارس والجامعات الى الدراسة عبر الإنترنت طوال اليوم وكل يوم. حتى النشاطات اللاصفية مثل الباليه والموسيقى أصبحت عبر الإنترنت ، وفي المساء يُسمح للاطفال بمشاهدة التلفزيون لمدة 30 دقيقة.

هذا إلى حد كبير كيف يبدو يوم في حياة معظم أطفال المدارس هذه الأيام. إنهم يذهبون إلى المدرسة عبر الإنترنت ، ويلجأون إلى الشاشة أثناء أوقات فراغهم وحتى يحضرون الأنشطة اللاصفية عبر الإنترنت. ما يعنيه ذلك هو أن معظم يومهم يقضونه أمام الشاشة - وهو ما يعني أيضًا إجهاد العين الرقمي.

إجهاد العين الرقمي حقيقة واقعة

لقد أبلغ الأطفال وحتى الكبار عن زيادة احمرار وتهيج في العين أثناء الوباء. هناك زيادة في قصر النظر بين الأطفال. نظرًا لوجود قدر أقل من التعرض لأشعة الشمس ، يأتي الأطفال إلينا وهم يعانون من اضطرابات الانكسار ".

إبطاء الضرر

من الواضح أن الأطفال الذين يحضرون دروسًا عبر الإنترنت ليس لديهم مفر ، ولكن هناك أشياء معينة يمكن للآباء القيام بها لتقليل الضرر. يجب أن يفهموا أن الشاشات الأصغر والغرف المظلمة سيئة. يجب أن تجعل الأطفال يجلسون في غرفة بها اضاءة جيدة، ويفضل أن يكون ذلك مع كمبيوتر مكتبي أو كمبيوتر محمول. ويضيف أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين يجب أن يتجنبوا وقت الشاشات تمامًا. الاعتماد على الشاشة في سن مبكرة يمكن أن يؤدي إلى تطور وتأخر الكلام. إنه يميل إلى تقليل مدى انتباههم ونمط التواصل الاجتماعي.

كذلك يوصي الاطباء بالحصول على إضاءة مناسبة من الخلف أثناء استخدام الشاشة ؛ كما يجب ألا تحتوي شاشاتهم على ضوء ساطع، يجب أن تكون متوسطة. يجب أن يستخدموا مرشحات الضوء الأزرق لمنع تلف العين. كما يوصي الموظفين باستخدام خطوط أكبر لتجنب إجهاد العين.

الدروس على الأنترنت:

أيضًا ، من المهم للغاية اتباع قاعدة 20-20-20 حيث تأخذ استراحة لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة وتنظر مسافة 20 قدمًا لمدة 20 ثانية.

يجب ألا يتعرض الأطفال البالغون للشاشة أكثر من 2.5 ساعة.

فيروس كورونا وتأثيره على العيون:

لقد اثر فيروس كورونا بشكل كبير على العيون. حيث أبلغ الناس عن أعراض مثل التهاب الملتحمة وأنفلونزا العين بسبب العدوى. كما لاحظ فريق الشبكية أن الفيروس ينشر عدوى فطرية داخل العين ، مما أدى إلى تلف شبكية العين بشكل كبير. وقد لوحظ هذا على وجه التحديد في المرضى الذين تعافوا من مرض كوفيد والذين أمضوا وقتًا في وحدة العناية المركزة.

التغذية السليمة

يوصي الأطباء باتباع نظام غذائي صحي. تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية بشكل كبير في علاج جفاف العين. "خذ ملعقتين صغيرتين من بذور الكتان كل يوم ؛ الأسماك هي أيضًا إضافة صحية للنظام الغذائي. يجب أن يتبع الأطفال نظامًا غذائيًا غنيًا بفيتامين (أ) ويجب على البالغين توخي الحذر بشأن مستويات فيتامين (د) و (ب 12) - يمكن للأشخاص التركيز على تناول فول الصويا والبقول والخضروات ذات الأوراق الخضراء.

الحل:

على الرغم من أنه قد يبدو خيارًا سهلاً للسماح بوقت الشاشة لإبقاء الأطفال مشغولين، إلا أن الكثير منه يسبب لهم ضررًا أكثر مما ندرك. إن الحد من وقت الشاشات ، وضمان اتباع نظام غذائي صحي ، والتعرض المناسب لأشعة الشمس ، والتركيز على صحة العين من خلال تحديد مواعيد منتظمة لفحص العين ، كلها أمور ضرورية لرفاهيتك وكذلك لطفلك.

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