حقوق الزوجة في الفراش بمشاركة الزوج رغباته لتجديد شعلة الحب بينهما، وأن تُضفي الإثارة على علاقتهما عن طريق الطلب إليه بأن يضع يديه على صدرها، أو أن يتّخذ وضعاً معيّناً في الجماع؛ حيث إنّ هذه الطلبات تُشعر الرّجل بأن المرأة راضية تماماً عن علاقتها به، وبأنّها تشعر بالإثارة معه.

جعل الله عز وجل العلاقة الزوجية قائمة على المودة والسَّكِيْنة والعطف والرحمة بين كِلا الزوجين؛ ليسكن كل منهما للآخر، ولتتوطد أواصر المحبة والرحمة والعطف بينهما، حسن عشرة الزّوج لزوجته وذلك بتعاون الزوجان في الحياة الزوجية فيما يُرضي الله تعالى ورسوله، يقول الله سبحانه وتعالى: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ".

أبرز حقوق الزوجة في الفراش

حق الزوجة على زوجها يجب على المرأة أن تتفهّم طبيعة الرّجل وما يثيره، وعليها أن تُبعد الملل عن حياتهما الزوجيّة؛ فالرّجل ملولٌ بطبعه، ولهذا على الزوجة تغيير الرّكود الّذي وصل زوجها إليه كي لا تتراجع علاقتهما وتفاهمهما الروحي.

حقوق الزوجين وذلك يجب ملاطفة الزوج ومداعبته ببعض المرح، كما يحب الزوج أن يشعر بأنّه أفضل رجلٍ في حياة المرأة، ولن تحبّ أحداً سواه.

حقوق الزوجة في الفراش يجب على المرأة أن تُشعر زوجها بأنّها معجبةُ به وتحبّه؛ لأنّ الرجل يحبّ أن يشعر بذلك حتّى يبقى متلهّفاً بشكلٍ كامل للقاء زوجته في الفراش، وراغبًا بممارسة العلاقة الجنسيّة معها.

حقوق الزوجة في الفراش وذلك بالاهتمام كثيراً بالرّجل ومتطلّباته؛ حيث إنّ الرّجل يعدّ طفلاً صغيراً ويحتاج إلى رعايةٍ خاصّة.

حقوق الزوجة في الفراش بمشاركة الزوج رغباته لتجديد شعلة الحب بينهما، وأن تُضفي الإثارة على علاقتهما عن طريق الطلب إليه بأن يضع يديه على صدرها، أو أن يتّخذ وضعاً معيّناً في الجماع؛ حيث إنّ هذه الطلبات تُشعر الرّجل بأن المرأة راضية تماماً عن علاقتها به، وبأنّها تشعر بالإثارة معه.

حقوق الزوجة في الفراش تكون بالصراحة مع الزوج من قبل المرأة، فتخبره إذا كانت طريقة الجماع لا تعجبها، أو إن كانت ترغب بأن يؤدي لها أمرًا معينًا في الفراش؛ وذلك لخلق التوازن في العلاقة وكي تشعر المرأة بأنها شريكة متوازنة مع الرجل.

حقوق الزوجة في الفراش باستمتاع المرأة في علاقتها مع الرجل، ورضاها عن تصرفات زوجها يزيد من جمال العلاقة بينهما. فيمكنها محاولة إضفاء الأجواء المثيرة والجذّابة على غرفة النوم، ويمكن ذلك عن طريق وضع بعض الورود بشكلٍ منسّق، ورشّ العطر الجميل ذي الرائحة الجذّابة، وسماع الموسيقى أثناء العلاقة، ووضع الشموع الخافتة الّتي قد تهيّئ جوّاً ساحراً وملفتاً، وبذلك يكون جوّ الغرفة مناسبًا لليلة رومانسية؛ فكلّ هذه التصرّفات قد تثير زوجك وتحفّزه للاقتراب منك أكثر من السابق.

حقوق الزوجة في الفراش بالإكثار من الحركة من قبل الزوجة أثناء ممارسة الجماع، وذلك لإظهار أماكن الإثارة في الجسد، ولفت انتباه الزّوج وتحفيز رغباته. وتخلص الزوجة من ملابسها بسرعة دون الإطالة، يجعل من لحظات الإثارة مقاربة لتلك الّتي في خيال الزّوج. أيضًا، يحرّك اللمس شهوات الرجل، وذلك عن طريق لمس أعضائه الخاصة، والتقبيل وغيرها وخاصّةً في لحظات القذف حيث تكون رغبة الزوج في أعلى مستوىً لها، وبذلك تحرّكين شهوته وتشعرينه بأنّك تحبّينه وأنّك راضيةٌ تماماً عن أدائه في فراش الزوجيّة.

حقوق الزوجة في الفراش يجب على الزّوجة ألّا تتحفّظ على جسدها وكأنّه ملكٌ لها وحدها؛ فبمجرّد إقدامها على خطوة الزّواج عليها أن تدرك أنّ الأزواج شركاء في الأجساد، فمثلاً لا يحقّ لها أن تطلب من زوجها ألّا ينظر إلى جسدها أو أن يُطفئ النور أثناء ممارسة العلاقة بسبب خجلها من عيبٍ ما؛ بل يجب عليها تجاوز الخجل ما أمكن مع محاولة تصحيح العيب في حال الاستطاعة.

حقوق الزّوجة على الزّوج على الزوجة أن تنوّع في وضعيّات العمليّة الجنسيّة مع زوجها، ولكن عليها أن تتجنّب الأمور المحرّمة والشاذة عن الطبيعة.

فنقول أولاً: حق الزوج على زوجته عظيم، يقول الله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ [البقرة: 228].

كيف تؤثر المشاكل على العلاقة الزوجية؟

الاختلافات بين الرجل والمرأة من الناحية الجنسية، وفي كل شيء آخر في الحياة، يمكن أن تؤثر على العلاقة الزوجية، إما أن يؤدي الاختلاف لتفكيك العلاقة الزوجية، أو أن يؤدي الاختلاف إلى صراعات داخل العلاقة الزوجية، أو أن يجري الزوجان حوارا ناضجا يتوصلان في نهايته إلى حل وسط.

الحل الوسط هو التنازل، إذا كان الرجل يريد ممارسة الجنس سبع مرات في الأسبوع، والمرأة مرة واحدة في الأسبوع، فان الحل الوسط يكون أربع مرات في الأسبوع تقريباً.

نصائح عامة لحل المشكلات الزوجية

العلاقة الزوجية لتكون ناجحة يجب الابتعاد عن تكبير المشكلات وتضخيمها، وفي نفس الوقت عدم إهمالها وتجاهلها، والنظر بصورةٍ موضوعية إلى المشكلة.

استخدام أسلوب الحوار في محاولة حل المشكلة، في الحوار بين الزوجين من أنجح الحلول التي تذيب المشاكل.

يجب عدم مناقشة الأمور أمام الأولاد حتى لا يتم فقدان السيطرة أو التسبب لهم بعقد نفسية، ويجب أن يكون لدى الزوجين سعة الصدر حتى يستطيع استيعاب الاخر.

العلاقة الزوجية لتكون ناجحة يجب التنازل وعدم التعنت من أحد الأطراف ومحاولة فرض رأي الطرف الاخر.

إتباع أسلوب الصراحة والصدق، فالصراحة والصدق تريح قلب الطرفين وتنهي المشكلة بأقل الخسائر.

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