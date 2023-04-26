7 أزياء مثيرة يحبها الرجل في المرأة

لا شكّ في أنّ الملابس المميّزة والملائمة تمنح المرأة ثقة بنفسها وتجعلها راضية عن مظهرها الخارجيّ ولكن لا يقتصر الأمر على اختيار المرأة الملابس المناسبة فقط لإرضاء نفسها، فهي حتماً تسعى لأن تبدو أنيقة في عين الرجل، وقد يفاجئة ما يراه الرجل مثير عليك.

1- أحذية " Flip-Flops" والصنادل:

يحب الرجل أن يرى أصابع قدميك الصغيرة والملونة بأجمل ألوان المناكير.

2- المبالغة في الكشف منطقة الصدر:

لا يحب الرجل المرأة التي تكشف الكثير من صدرها.

3- القمصان بياقة عالية "Turtlenecks" غير محببة:

يرى الرجال أن عنق السيدة قد يكون من الاجزاء الأكثر إثارة لدى المرأة، وهذه الموديلا من الملابس قد يقلل جاذبيتها.

4- الفساتين الطويلة الصيفية:

يحب الرجال الفساتين الطويلة المريحة ربما أكثر من القصيرة.

5- الجينز المناسب مع T-shirt:

يفضل الرجل أن يرى المرأة في أزياء مريحة، وبالنسبة للجينز انتبهي إلى قياسه، فلا تختارينه أضيق ولا أكبر من مقاسك الفعليّ وانتبهي إلى قصّته لتناسب شكل جسمك.

6-الفستان الأسود:

يعشق الرجل الفستان الأسود على المرأة، لذلك، اختاريه بشكلٍ بناسبك إن كان من حيث القصّة أو الطول ولكن تجنّبي اختيار الفستان الطويل أو الماكسي.

7-الألوان الأساسيّة أو الـ Nude:

يفضّل الرجل الألوان الهادئة ولا يحبّذ الألوان القويّة أو النيون إلا اللون الأحمر، الذي يعتبره من الألوان الملفتة.

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