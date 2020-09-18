أسباب بروز الكرش وطرق القضاء عليه

الكرش من المشاكل التي يواجهها الكثير وتؤثر بالسلب على أمور كثيرة في الحياة وهو بروز في البطن نتيجة لتراكم كميات زائدة من الدهون مع زيادة وتضخم في حجم الخلايا الدهنية في هذه المنطقة وغالبا ما يكون الكرش مصحوبا بزيادة في الوزن بشكل عام.

ومن أسباب بروز الكرش:

1- العادات الغذائية الخاطئة.

2- وتناول المزيد من الطعام بأوقات غير منتظمة.

3- وعدم شرب كمياتٍ كافية من المياه.

4- والتعرض للضغط الشديد والتوتر.

وغالباً ما يرافق ظهور الكرش مشكلةً في زيادة الوزن، ويمكن التخلص من هذه المشكلة باتباع حميةٍ غذائية، وممارسة التمارين الرياضية.

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