اسبادريلليز.. حذاء الصيف الذي لا تنتهي موضته

زوج من أحذية اسبادريلليز هو ما تحتاجينه (وسوف تحتاجينه دائما) للحصول على اطلالة الصيف المثالية. تعتبر إسبانيا مسقط رأس أحذية اسبادريل.

بنعل مصنوع من ضفائر نبات وعشب الحلفاء المجفف، وهو نبات أصلي الظهور في جنوب اسبانيا في كل من سيفيل وغرناطة وقرطبة وكاديز فاشتهر السكان المحليون لزراعتهم هذا النوع من النبات الذي شكل لهم مصدر دخل أساسي منذ عام 1899 حينما كان رائد أحذية اسبادريل كتزا هيرنانيز يعمل في متجره الصغير لصنع الأحذية الصيفية ذات الكعب العالي المريح والذي وظف لأول مرة في عالم الأزياء الحديث على يد مصمم الأزياء الفرنسي إيف سان لوران حينما تعاون مع ملهمته الاسبانية بالوما بيكاسو وعملا معا على احضار التصميم والتعديل عليه ليظهر بحلة جديدة مختلفة وعرض في مجموعات ايف في السبعينيات وشكل ثورة في أحذية الكعب المريحة والعملية.

اسبادريلليز حذاء الصيف الذي لا يمكن الاستغناء عنه:

أما عن تنسيق هذا الحذاء فلا يوجد أسهل من تنسيقه مع اللباس النهاري سواء كات بنطال جينز (دنيم) أو تشينوز بألوان مختلفة وقطع علوية مختلفة من قمصان شيفون، تيشيرتات بأقمشة ذات ألوان موحدة وحيادية.

وأيضا لا يوجد أجمل من تنسيق اسبادريلليز مع قطع ملابس السباحة لإطلالة مثل اطلالات جريس كيلي ومارلين مونرو، سواء ذهبتي مع خيار النوع ذي الرباطات أو ذو كعب أو مصنوع من أقمشة مثل الساتان، فبجميع الحالات ستحصلين على إطلالة متكافئة وجميلة.

أما في النوع الأول من أنواع حذاء اسبادريلليز فيأتي بكعب أرضي قصير جدا مناسب للعمل، أو إنجاز بعض المشاريع النهارية التي بالفعل تحتاج إلى أحذية مريحة.

أما لإضفاء طابع أكثر عملية ورقي فالحذاء ذو كعب الذي يأتي مزينا بربطات مختلفة باللونين الأسود هو خيارك المناسب لإطلالة صيفية أكثر نضجا تليق بعشاء في مطعم فاخر أو موعد مهم فهو دليل جذاب على أنوثة المرأة التي ترتديه.



أما ما كان حاضرا ورائجا وبقوة لهذا العام هو طرح العديد لتصاميم جذابة محببة للجميع بتطريزات مختلفة. أشهرها قصة أرماني باللون السكري (off white) بسعر لا يتخطى الخمسمائة يورو في متاجر أرماني ومواقع البيع على الإنترنت

