ما هو أفضل وقت لاستحمام الاطفال الرضع؟

وقت الاستحمام يجب ان يناسب مواعيد نوم الطفل

اذا كنت أم جديدة، فلا شك وان وقت الاستحمام سيكون صعبا ومختلفا حيث لا تملك اغلب الامهات الجدد الكثير من الخبرة أو المعلومات الكافية حول العناية بطفلها .

نقدم لك اليوم بعض النصائح الهامة التي تساعد الأمهات الجدد في إتمام هذه المهمة بنجاح ولتحافظ على صحة الطفل وتبقيه بأمان:

احرصي من أن يكون الماء بدرجة حرارة جيدة.

الاستحمام للرضع مرة واحدة في الأسبوع.

الوقت المثالي لحمام الطفل فيجب أن يكون بعد الطعام بحوالي 60 دقيقة حتى لا يكون عرضة للإصابة بعسر الهضم والقيء.

تجنب إضافة مسحوق الفقاعات الذي قد يسبب الالتهاب للرضيع بسبب بشرته الحساسة.

استخدام إسفنجة مبللة بالماء الدافئ لتنظيف الطفل بلطف على أن يتم ذلك في مكان دافئ حتى لا يصاب بالزكام أو البرد.