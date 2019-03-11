لهذه الأسباب عليكِ استخدام عشبة النيم لتعززي صحة أسنانك

عشبة النيم تكافح الالتهابات البكتيرية والفيروسية وتسوس الأسنان وتضرر اللثة

تُعرف عشبة النيم بفوائدها الطبية والجمالية العديدة، حيث تحتوي على مركبات فعالة قوية تساعد في علاج ومنع عدد من المشاكل الصحية.

تعد عشبة النيم واحدة من المكونات الهامة في العديد من العلاجات الهندية التقليدية، كما تدخل بين مكونات العديد من المنتجات، مثل معجون الأسنان وغسول الفم ومستحضرات العناية بالبشرة أيضًا.

تشتهر عشبة النيم بمكافحة الالتهابات البكتيرية والفيروسية والسكري وتسوس الأسنان وتضرر اللثة وبالإضافة لما تتميز به عشبة النيم من خصائص جمالية، أوضح الخبراء أن لتلك العشبة خصائص فعالة في الحفاظ على صحة الفم، وذلك لثرائها بمضادات قوية للجراثيم.

ووفقًا لمجلة "ذا هيلث سايت"، أوضح الخبراء أن مضغ أغصان النيم المجففة، يساعد في التخلص من العدوى البكتيرية ورائحة الفم الكريهة وتمنع تشكل وتراكم بلاك الأسنان، كما تعمل عشبة النيم على منع تشكل مستعمرات المكورات العقدية في الأسنان، ومختلف الأسباب المؤدية لتجاويف الأسنان.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسات أن استخدام منتجات العناية بصحة الفم التي تحتوي على النيم، يمكن أن تساعد في الوقاية من التهاب اللثة واللويحة السنية، إذ تتميز بخصائص مطهرة.

أشار الخبراء أيضًا إلى أنه رغم نكهة عشبة النيم المرة، إلا أن لذلك المذاق خصائص علاجية، حيث تعزز حساسية براعم التذوق وتطهر الفم.

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