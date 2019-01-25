3 أسباب قد تساهم في إصابة الأسنان بالنخر والتسوس

غسول الفم يساهم في إزالة الفلورايد الذي يحمي الأسنان من التسوس (shutterstock.com)

كلنا نعرف أن تسوس الأسنان يحدث بسبب عدم الاعتناء بنظافة الأسنان وتناول الكثير من المنتجات التي تحتوي على السكر، إلا أن هنالك عوامل أخرى قد تساهم في إصابة الأسنان بالنخر والتسوس.

فيما يلي بعض النصائح التي أوردها اخصائي الأسنان في جامعة دندي، البروفيسور نيكولا إنيس، في حديث له مع صحيفة ديلي ميل البريطانية:

1- استخدام غسول الفم:

قد يعمد الكثير من الأشخاص إلى استخدام غسول الفم بعد تنظيف أسنانهم بالفرشاة والمعجون، وهذا تصرف خاطئ بحسب البروفيسور إنيس، لأن غسول الفم يساهم في إزالة الفلورايد الذي يحمي الأسنان من التسوس.

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2- تنظيف الأسنان:

إن الطريقة التي يقوم بها المرء بتنظيف أسنانه تحدث فرقاً كبيراً في مدى احتمال تعرض الأسنان للتلف والنخر، إذ ينصح بتنظيف الأسنان بالفرشاة عبر تمريرها من الأعلى إلى الأسفل، لمدة دقيقتين، وبتواتر مرتين في اليوم على الأقل.

ويقول البرفسور إنيس، بأن تنظيف الأسنان بشكل منتظم يوقف البكتريا التي تتشكل على الأسنان بعد تناول الطعام من التطور وإنتاج أحماض تذيب العناصر المعدنية الموجودة في الأسنان، تاركة ثقوباً مجهرية لا يمكننا رؤيتها.

3- استخدام معجون الأسنان:

يقول البروفيسور إنيس بأن معظم الفائدة من تنظيف الأسنان تأتي من معجون الأسنان الذي يحتوي على عنصر الفلورايد الذي يمنع التسوس، إذ أنه يحل محل المعادن المفقودة في الأسنان ويجعلها أقوى. وينصح البروفيسور إنيس، باستخدام معجون يحتوي على مستوى عال من الفلورايد لمنع التسوس.

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