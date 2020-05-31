استخدام هذا الزيت ليلاً سيجعل بشرتك كالحرير

هل تبحثين عن بشرة أفضل دون إنفاق الكثير على منتجات العناية بالبشرة ، نحن ننصحك باستخدام زيت جوز الهند.

يمكن أن يكون هذا الدواء السحري منقذاً لبشرتك خاصة ضمن الروتين الليلي قبل النوم ، مما يمنحك بشرة خالية من العيوب ومتوهجة في الصباح. هذا الزيت معروف بالعديد من الفوائد الصحية فهو غني بالأحماض الدهنية ، والتي يمكن أن تفعل المعجزات لبشرتك. إليك كيف يمكن لهذا الزيت أن يفيد بشرتك:

قتل البكتيريا: الدهون المشبعة في هذا الزيت تحارب البكتيريا والفطريات الضارة. سواء كان لديك أي شكل من أشكال حب الشباب أو التهاب الجلد أو التهاب الجريبات ، يمكن أن يساعد هذا الزيت على منع كل هذا.

تقليل الالتهاب: يمكن أن يساعد هذا الزيت في علاج الاضطرابات الجلدية الخطيرة مثل التهاب الجلد والأكزيما. فهو معروف بخصائصه الالتهابية ، يمكن أن يقلل الالتهاب ويهدئ الجلد أيضًا.

ترطيب البشرة الجافة: من الجلد العادي الجاف إلى الجاف للغاية ، سيحافظ هذا الزيت على رطوبة بشرتك ويحسن أيضًا نسيج البشرة بشكل عام.

شفاء الجروح: يساعد هذا الدواء السحري أيضًا على شفاء الجروح الطفيفة. لذلك ، إذا كان لديك جروح أو سحجات صغيرة ، فإن هذا الزيت يمكن أن يجعل بشرتك ناعمة في غضون أيام قليلة.

لتطبيق هذا الزيت، يمكنك ببساطة فرك كمية قليلة بين يديك وتطبيقه على وجهك. ضع طبقة رقيقة وتجنب منطقة العين لمنع التهيج. يشتهر هذا الزيت بالعديد من الفوائد ولكنه ليس مثاليًا لكل أنواع البشرة. إذا كانت بشرتك حساسة أو دهنية ، يجب أن تكون أكثر حذراً.